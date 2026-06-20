Θρίλερ με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας - Το ύποπτο στίγμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Snapshot Η Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου μετά την αναχώρησή της από το σπίτι της στην Αρτέμιδα για προσωπικές υποθέσεις.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στη Μυτιλήνη, περιοχή με την οποία δεν είχε καμία σύνδεση.

Η δεύτερη τοποθεσία που έδειχνε το κινητό ήταν μια απομονωμένη πρώην κτηνοτροφική μονάδα στην Αιτωλοακαρνανία, όπου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κτίριο με σημάδια πρόσφατης χρήσης.

Στο εσωτερικό του κτιρίου υπήρχαν έπιπλα και αντικείμενα που μαρτυρούν χρήση, αλλά δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που να συνδέεται άμεσα με τη Γιου Τινγκ.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές και την οικογένεια να εξετάζουν τα στοιχεία σχετικά με το κινητό και το απομονωμένο κτίριο. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση εξαφάνισης της Γιου Τινγκ, της μεταφράστριας από την Κίνα που ζει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 24 χρόνια μαζί με τον σύζυγό της.

Η γυναίκα εξαφανίστηκε το πρωί της 20ής Μαΐου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα για να διεκπεραιώσει προσωπικές υποθέσεις. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, τα ίχνη της χάθηκαν, με την οικογένειά της να αναζητά απαντήσεις.

Το στοιχείο που προκάλεσε ανησυχία

Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, περιέγραψε τις προσπάθειες που έκανε για να εντοπίσει το κινητό τηλέφωνο της συζύγου του, αποκαλύπτοντας ένα στοιχείο που, όπως λέει, του προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Όπως ανέφερε, η Γιου Τινγκ χρησιμοποιούσε δύο κινητές συσκευές. Το ένα κινητό ήταν αυτό που είχε μαζί της καθημερινά, ενώ το δεύτερο λειτουργούσε ως εφεδρική συσκευή και ήταν συνδεδεμένο με τους λογαριασμούς της.

Μέσω του δεύτερου τηλεφώνου επιχείρησε να εντοπίσει το βασικό της κινητό, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς η συσκευή παρέμενε ανενεργή.

Το στίγμα στη Μυτιλήνη και το εγκαταλελειμμένο κτίριο

Λίγο πριν επιστρέψει από επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, χρησιμοποίησε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή εντοπισμού κινητών συσκευών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έλαβε, το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου εμφανιζόταν στη Μυτιλήνη, ένα μέρος με το οποίο, όπως τονίζει, η σύζυγός του δεν είχε καμία απολύτως σύνδεση.

Ωστόσο, αυτό που του κίνησε περισσότερο τις υποψίες ήταν μια δεύτερη πληροφορία της αναφοράς. Η εφαρμογή έδειχνε ότι η συσκευή είχε παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε απομονωμένη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κοντά σε εγκαταλελειμμένη πρώην κτηνοτροφική μονάδα.

Ο ίδιος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, θεωρώντας το συγκεκριμένο στοιχείο ιδιαίτερα ύποπτο.

Η αυτοψία στο απομονωμένο σημείο

Αποφασισμένος να διαπιστώσει τι συμβαίνει, μετέβη ο ίδιος στην περιοχή που υπεδείκνυαν τα δεδομένα της εφαρμογής.

Όπως περιγράφει, το κτίριο βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από τον επαρχιακό δρόμο και η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Κατά την προσέγγισή τους, οι ίδιοι φέρονται να παρατήρησαν στο σκοτάδι μια ανθρώπινη παρουσία σε κοντινό σημείο.

Φτάνοντας στο κτίριο, διαπίστωσαν ότι διέθετε τρεις μεταλλικές εισόδους με καινούργιες κλειδαριές, ενώ παράθυρα και ανοίγματα ήταν σχεδόν πλήρως σφραγισμένα.

Τι βρέθηκε στο εσωτερικό

Από ένα μοναδικό ανοιχτό παράθυρο κατάφεραν να δουν το εσωτερικό του χώρου. Εκεί εντόπισαν έπιπλα και αντικείμενα που έδειχναν πως το κτίριο χρησιμοποιείται, όπως ψυγείο, τηλεόραση παλαιού τύπου, τρόφιμα, απορρυπαντικά, κρεβάτια και ρούχα.

Παρά την έρευνα, δεν βρέθηκε κάποιο αντικείμενο που να συνδέεται άμεσα με τη Γιου Τινγκ. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, το κτίσμα παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες, καθώς δεν διαθέτει ηλεκτροδότηση ή ύδρευση, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει και θερμοκήπιο.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία γύρω από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου και το απομονωμένο κτίριο εξετάζονται, ενώ η οικογένειά της εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για το τι συνέβη μετά την ημέρα που έφυγε από το σπίτι της και δεν επέστρεψε ποτέ.

Διαβάστε επίσης