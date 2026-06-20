Μυστήριο στην Αρτέμιδα με εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας - Τι κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας

Snapshot Η Γιου Τινγκ, μεταφράστρια από την Κίνα που ζει στην Ελλάδα 24 χρόνια, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 21 Μαΐου, μετά την τελευταία καταγεγραμμένη κίνησή της από κάμερα ασφαλείας στο σπίτι της στην Αρτέμιδα.

Η τελευταία γνωστή επικοινωνία της με τον σύζυγό της ήταν στις 11:10 της ίδιας ημέρας, όταν του έστειλε έγγραφα που είχε παραλάβει από τον δήμο.

Το σπίτι της βρέθηκε ατάραχο με όλα τα προσωπικά της αντικείμενα στη θέση τους και σημάδια ότι αναμενόταν σύντομα επιστροφή της, γεγονός που εντείνει το μυστήριο της εξαφάνισης.

Ο σύζυγός της αποκλείει την πιθανότητα ατυχήματος, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία από τις αστυνομικές βάσεις δεδομένων, αλλά πλέον φοβάται το χειρότερο σενάριο.

Δεν υπήρχαν προβλήματα ή διαφορές με τρίτους που να εξηγούν την εξαφάνιση, ενώ η απουσία επικοινωνίας από την 21η Μαΐου προκάλεσε σοβαρή ανησυχία στους οικείους της. Snapshot powered by AI

Ερωτήματα πορκαλεί η υπόθεση της εξαφάνισης της Γιου Τινγκ, μεταφράστριας από την Κίνα που ζει στην Ελλάδα εδώ και 24 χρόνια, με τον σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, να περιγράφει τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της και τις προσπάθειες που ακολούθησαν για τον εντοπισμό της.

Η τελευταία καταγεγραμμένη διαδρομή

Ο Βασίλης Καραβασίλης, μηχανικός σε ναυτιλιακή εταιρεία, βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα όταν χάθηκαν τα ίχνη της συζύγου του.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που εκείνη έφυγε από το σπίτι τους στην Αρτέμιδα το πρωί. «Η κάμερα την κατέγραψε να αποχωρεί από το σπίτι στις 09:55. Φορούσε λευκά ρούχα και κρατούσε μόνο ένα μικρό τσαντάκι», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύζυγός του ακολουθούσε σχεδόν πάντα την ίδια διαδρομή στις μετακινήσεις της. «Δεν συνήθιζε να οδηγεί. Συνήθως περπατούσε μέχρι τη στάση και έπαιρνε το λεωφορείο 305 για τα Σπάτα. Προτιμούσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις της».

Η τελευταία επικοινωνία

Εκείνη την ημέρα η γυναίκα επισκέφθηκε τον δήμο προκειμένου να παραλάβει έγγραφα που σχετίζονταν με το σπίτι τους. Λίγο αργότερα απέστειλε στον σύζυγό της τη σχετική δήλωση ΤΑΠ μέσω της εφαρμογής που χρησιμοποιούσαν για την καθημερινή τους επικοινωνία.

«Μου έστειλε τα έγγραφα στις 11:10. Αυτή ήταν και η τελευταία επιβεβαιωμένη επαφή που είχα μαζί της», ανέφερε χαρακτηριστικά. Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, τα ίχνη της χάνονται.

Η ζωή που είχαν χτίσει μαζί

Ο Βασίλης Καραβασίλης μίλησε και για την κοινή τους πορεία, η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες. «Γνωριστήκαμε στην Κίνα, όπου εργαζόμουν εκείνη την περίοδο. Ήρθε στην Ελλάδα το 2002, όταν παντρευτήκαμε, και από τότε ζούσαμε μαζί εδώ», είπε.

Η ανησυχία που μεγάλωνε μέρα με τη μέρα

Η απουσία επικοινωνίας ήταν εκείνη που άρχισε να προκαλεί έντονη ανησυχία στον σύζυγό της.

«Μιλούσαμε καθημερινά είτε με μηνύματα είτε με βιντεοκλήσεις. Από τις 21 Μαΐου δεν είχα κανένα νέο της. Αρχικά πίστεψα ότι ίσως βρισκόταν σε περιοχή χωρίς σήμα, όμως όσο περνούσαν οι ημέρες άρχισα να φοβάμαι ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί».

Αρχικά ζήτησε από τον αδελφό του να περάσει έξω από το σπίτι για να ελέγξει αν υπήρχε κάτι ύποπτο, χωρίς όμως να διαπιστωθεί κάτι ανησυχητικό.

Καθώς οι ημέρες περνούσαν και η γυναίκα παρέμενε άφαντη, αποφάσισε να ζητήσει από τον αδελφό του να επιστρέψει στο σπίτι και να εισέλθει σε αυτό χρησιμοποιώντας τα εφεδρικά κλειδιά.

Το σπίτι έδειχνε πως θα επέστρεφε σύντομα

Όταν μπήκαν στο σπίτι στις 10 Ιουνίου, η εικόνα που αντίκρισαν ενίσχυσε το μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή της.

«Όλα βρίσκονταν στη θέση τους. Ένα φλιτζάνι τσάι είχε μείνει στην κουζίνα και είχε μουχλιάσει. Τα φώτα στα ενυδρεία ήταν αναμμένα και τα ρολά ανοιχτά. Η εικόνα έδειχνε πως είχε φύγει για λίγο και περίμενε να επιστρέψει σύντομα».

Παράλληλα, κανένα από τα προσωπικά της αντικείμενα δεν έλειπε από το σπίτι.

«Τα ρούχα της, τα κοσμήματα, τα ρολόγια της, όλα παρέμεναν εδώ. Δεν φαίνεται να έχει πάρει τίποτα μαζί της», εξήγησε.

«Δεν αποκλείω πλέον το χειρότερο σενάριο»

Σήμερα, ο σύζυγός της δηλώνει αδυναμία να εξηγήσει τι μπορεί να έχει συμβεί. «Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Δεν είχαμε προβλήματα ή διαφορές με κανέναν. Όμως, μετά από τόσες ημέρες απουσίας, δεν μπορώ πλέον να αποκλείσω ούτε το χειρότερο σενάριο».

Όπως σημειώνει, ακόμη και το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος μοιάζει δύσκολο να εξηγήσει την εξαφάνιση.

«Αν είχε συμβεί κάποιο ατύχημα, θεωρώ πως μέσω των βάσεων δεδομένων της Αστυνομίας θα είχαμε ήδη κάποια ενημέρωση. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να εξηγεί τι συνέβη».

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