Μυστήριο με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Οι τελευταίες φωτογραφίες που έστειλε στην πεθερά της

Η τελευταία φωτογραφία που έστειλε η Γιου Τινγκ στην πεθερά της, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της

Snapshot Η Γιου Τινγκ, 50χρονη μεταφράστρια από την Κίνα, εξαφανίστηκε πριν από σαράντα ημέρες στην Ελλάδα, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς αποτέλεσμα.

Την ημέρα της εξαφάνισής της, η Γιου Τινγκ επισκέφθηκε το Δημαρχείο Σπάτων και ακολούθως έστειλε στην πεθερά της τρεις φωτογραφίες από λεωφορείο και στάση αστικής συγκοινωνίας χωρίς συνοδευτικό μήνυμα.

Μαρτυρίες οδηγών επιβεβαιώνουν ότι επιβιβάστηκε σε λεωφορείο και κατέβηκε στο Μετρό Νομισματοκοπείο, με προορισμό το κέντρο της Αθήνας όπου διαχειριζόταν ενοικίαση διαμερισμάτων.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε μυστηριωδώς στη Μυτιλήνη και σε απομονωμένη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς να βρεθούν στοιχεία που να συνδέουν την εξαφάνιση με τον χώρο αυτό.

Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, με τις τελευταίες φωτογραφίες να αποτελούν το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημάδι ζωής της Γιου Τινγκ. Snapshot powered by AI

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ, της μεταφράστριας από την Κίνα που ζει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 24 χρόνια, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταφέρει να λύσουν το μυστήριο.

Μία νέα λεπτομέρεια που αναφέρει η εφημερίδα Espresso, έρχεται στο φως αφορά τις τελευταίες φωτογραφίες που έστειλε η ίδια στην πεθερά της, λίγα μόλις λεπτά πριν χαθούν οριστικά τα ίχνη της.

Το τελευταίο μήνυμα χωρίς λέξεις

Το πρωί της 20ής Μαΐου, η Γιου Τινγκ ακολούθησε, όπως όλα δείχνουν, το συνηθισμένο της πρόγραμμα. Επισκέφθηκε το Δημαρχείο Σπάτων, παρέλαβε έγγραφα που αφορούσαν ακίνητο και τα απέστειλε στον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα για επαγγελματικό ταξίδι.

Λίγο αργότερα αντάλλαξε και τα τελευταία της μηνύματα με την πεθερά της. «Ήμουν έξω και της έστειλα μία καλημέρα. Δεν μιλήσαμε. Μου έστειλε μόνο αυτές τις φωτογραφίες, χωρίς να γράψει τίποτα», ανέφερε η πεθερά της.

Η τελευταία φωτογραφία που έστειλε η Γιου Τινγκ στην πεθερά της, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της

Οι τρεις φωτογραφίες που προβληματίζουν

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 50χρονη απέστειλε συνολικά τρεις φωτογραφίες. Οι δύο ήταν τραβηγμένες μέσα σε λεωφορείο, ενώ η τρίτη φέρεται να απεικόνιζε στάση αστικής συγκοινωνίας.

Μία από τις φωτογραφίες της Γιου Τινγκ που έστειλε η ίδια στην πεθερά της

Δεν συνόδευσε τις εικόνες με κανένα σχόλιο ή μήνυμα, γεγονός που κάνει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες το τελευταίο επιβεβαιωμένο ίχνος επικοινωνίας της.

Η τελευταία διαδρομή

Μαρτυρίες οδηγών και εργαζομένων στις συγκοινωνίες δείχνουν ότι η Γιου Τινγκ επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο και στη συνέχεια αποβιβάστηκε στον σταθμό του Μετρό στο Νομισματοκοπείο.

«Μπήκε κανονικά γύρω στις 11:30 και κατέβηκε στο Νομισματοκοπείο», ανέφερε οδηγός λεωφορείου που θυμάται την παρουσία της.

Σύμφωνα με τους οικείους της, τελικός προορισμός της ήταν το κέντρο της Αθήνας, όπου είχε αναλάβει, εκτός από τη δουλειά της ως μεταφράστρια, και τη διαχείριση ενοικίων διαμερισμάτων που ανήκουν σε Κινέζους ιδιοκτήτες.

«Της έλεγα να προσέχει»

Η πεθερά της αποκάλυψε ότι γνώριζε πως η 50χρονη πραγματοποιούσε εισπράξεις από ακίνητα σε περιοχές του κέντρου.

«Το πρώτο που πήγε ο νους μου ήταν μήπως την χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο. Ή μήπως συνέβη κάτι πηγαίνοντας για εισπράξεις. Της έλεγα πάντα να προσέχει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο σύζυγός της επιβεβαιώνει ότι η τελευταία επικοινωνία τους έγινε λίγο μετά την επίσκεψή της στο Δημαρχείο Σπάτων.

«Πέρασε από τον δήμο. Είχαν έτοιμη την ΤΑΠ για το ακίνητο. Ήταν περίπου 11:10», ανέφερε. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα ίχνη της χάνονται.

Το μυστήριο με το στίγμα του κινητού

Την ίδια ώρα, ερωτήματα εξακολουθούν να προκαλούν και τα στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, μέσω εφαρμογής εντοπισμού διαπίστωσε ότι το τελευταίο στίγμα της συσκευής εμφανίστηκε στη Μυτιλήνη, μια περιοχή με την οποία, όπως υποστηρίζει, η Γιου Τινγκ δεν είχε καμία απολύτως σχέση.

Η ίδια εφαρμογή έδειχνε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα το κινητό βρισκόταν σε απομονωμένη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κοντά σε εγκαταλελειμμένη πρώην κτηνοτροφική μονάδα.

Ο σύζυγός της ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και επισκέφθηκε ο ίδιος το σημείο, όπου διαπίστωσε ότι το κτίριο έφερε καινούργιες κλειδαριές και, παρότι δεν διέθετε ηλεκτροδότηση ή ύδρευση, στο εσωτερικό του υπήρχαν έπιπλα, τρόφιμα και άλλα αντικείμενα που έδειχναν ότι χρησιμοποιείται. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κάποιο στοιχείο που να συνδέει τον χώρο με την εξαφανισμένη γυναίκα.

Το μυστήριο παραμένει

Η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ εξακολουθεί να προβληματίζει τις Αρχές, καθώς κανένα από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι τελευταίες φωτογραφίες που έστειλε στην πεθερά της αποτελούν πλέον το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημάδι ζωής της, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη μετά τη στιγμή που κατευθυνόταν προς το κέντρο της Αθήνας.

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