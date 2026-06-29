Λούτσα: Εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ – Τα τελευταία στίγματα του κινητού της εξετάζει η ΕΛΑΣ

Snapshot Η 50χρονη Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα και οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα τελευταία στίγματα του κινητού της εντοπίστηκαν στο Καρπενήσι και στη Μυτιλήνη, τα οποία εξετάζονται από τους ερευνητές.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις 12 Ιουνίου από τον αδελφό του συζύγου της, αφού δεν είχε νέα της για αρκετές ημέρες.

Οι αρχές αναλύουν επικοινωνίες, κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της πριν την εξαφάνιση.

Δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 50χρονης Γιου Τινγκ, μεταφράστριας κινεζικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα.

Η υπόθεση, που πλέον χειρίζονται έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώς περισσότερο από έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να αποκαλύπτει τι συνέβη.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο σύζυγός της στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η 50χρονη έφυγε από το σπίτι τους το πρωί της 20ής Μαΐου ακολουθώντας το καθημερινό της πρόγραμμα. Ο ίδιος βρισκόταν στο εξωτερικό για επαγγελματικό ταξίδι και άρχισε να ανησυχεί όταν από την επόμενη ημέρα δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Καθώς οι ημέρες περνούσαν χωρίς κανένα σημείο ζωής, η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις 12 Ιουνίου από τον αδελφό του συζύγου της.

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται πλέον στην ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων της γυναίκας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα δύο τελευταία στίγματα που εξέπεμψε το κινητό της τηλέφωνο καταγράφηκαν στο Καρπενήσι και στη Μυτιλήνη, γεγονός που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Παράλληλα, εξετάζονται οι επικοινωνίες που είχε πριν από την εξαφάνισή της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο πρόσωπο με το οποίο φέρεται να μίλησε ήταν η πεθερά της.

Οι Αρχές αξιοποιούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τη διαδρομή που ακολούθησε το πρωί της 20ής Μαΐου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο και οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να δοθούν απαντήσεις στην οικογένεια της 50χρονης και να διαλευκανθούν οι συνθήκες της εξαφάνισής της.

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