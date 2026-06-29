Αρτέμιδα: Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας - Πού εστιάζεται η έρευνα

Η τελευταία επικοινωνία με την 50χρονη ήταν το πρωί της 20ής Μαΐου, όταν έστειλε φωτογραφίες στην πεθερά της χωρίς να συνοδεύονται από μήνυμα

Αρτέμιδα: Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας - Πού εστιάζεται η έρευνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 50χρονη Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου, χωρίς να αφήσει ίχνη.
  • Την ημέρα της εξαφάνισης, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο και κατευθυνόταν προς το κέντρο της Αθήνας για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε με καθυστέρηση αρκετών ημερών, καθώς η οικογένεια δεν μπόρεσε να ελέγξει άμεσα το σπίτι της.
  • Η έρευνα εστιάζεται στις κινήσεις της την ημέρα της εξαφάνισης, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής της στο δημαρχείο και της διαδρομής με το λεωφορείο.
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Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, από τη στιγμή που η 50χρονη Γιου Τινγκ άνοιξε το πρωί την πόρτα του σπιτιού της στην Αρτέμιδα και έκτοτε εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος πίσω της.

Ο σύζυγός της βρισκόταν εκείνη την περίοδο στην Κίνα για επαγγελματικό ταξίδι. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο «Φως στο Τούνελ», διατηρούσαν καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία και εκείνη την ημέρα η Γιου Τινγκ αναμενόταν να ακολουθήσει τη συνηθισμένη της ρουτίνα, χωρίς καμία διαφοροποίηση από το πρόγραμμά της.

Ο οδηγός του λεωφορείου που την παρέλαβε από τη στάση το πρωί της 20ής Μαΐου μίλησε στο Mega, περιγράφοντας τη συνήθη εικόνα που είχε για εκείνη, αλλά και τη συγκεκριμένη ημέρα:

«Ναι ήταν, βέβαια. Γιατί αυτή πάντα ήταν σχεδόν με τα ίδια ρούχα. Τα λευκά που είδα στη φωτογραφία. Κάτι σαν στολή. Εκείνη την μέρα μπήκε κανονικά. Πρέπει να ήταν 11 και κάτι νομίζω. 11:30 η ώρα. Και τελικά μπήκε μέσα και κατέβηκε από ό,τι είδα Νομισματοκοπείο εκείνη την μέρα», ανέφερε ο οδηγός.

Σύμφωνα με τους οικείους της, τελικός προορισμός της ήταν το κέντρο της Αθήνας, καθώς η 50χρονη, πέρα από τη δουλειά της ως μεταφράστρια, είχε αναλάβει και τη διαχείριση ενοικίων από διαμερίσματα Κινέζων ιδιοκτητών σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

«Το πρώτο που πήγε ο νους μου, μήπως την χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο, κάποιος ανεύθυνος οδηγός. Ή πηγαίνοντας για εισπράξεις. Μου είχε πει ότι πάει στο κέντρο για εισπράξεις σε σπίτια Κινέζων όπου μένουν όλοι Πακιστανοί και τέτοια. Και της λέω να προσέχεις», λέει η πεθερά της.

Ο ίδιος οδηγός του λεωφορείου εξήγησε επίσης πως η Γιου Τινγκ συνήθιζε να επιβιβάζεται πάντα από συγκεκριμένες στάσεις στην Αρτέμιδα και συνήθως νωρίς το πρωί, ενώ εκείνη την ημέρα την είδε περίπου στις 11:30, αφού, όπως προκύπτει, είχε προηγουμένως μεταβεί στο δημαρχείο για διεκπεραίωση εγγράφων.

«Αυτή έμπαινε συνήθως στην 4η Υπαπαντής και στην 5η και στην 6η. Αλλά συνήθως ήταν πάντα στην 5η Υπαπαντής. Αλλά ήταν ευγενέστατη. Άνοιγα την πόρτα είτε την μπροστινή είτε τη μεσαία αυτή δεν πήγαινε πίσω. Και καθόταν πάντα μπροστά, κοντά στο παράθυρο. Ούτε δημιουργούσε πρόβλημα, τίποτα, ευγενέστατη. Καθότανε, χτύπαγε το εισιτήριό της».

«Πέρασε από τον δήμο. Είχαν έτοιμη την ΤΑΠ για το ακίνητο. 11:10 δική μας ώρα», λέει ο σύζυγός της.

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που επικοινώνησε μαζί της. Εκείνο το πρωινό, η Τινγκ είχε μία σύντομη ανταλλαγή μηνυμάτων και με την πεθερά της.

«Ήμουν έξω και της έστειλα μία καλημέρα. Προφανώς ήταν μέσα, όπως δείχνει η φωτογραφία με τα λευκά, σε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν μιλήσαμε, μόνο μου έστειλε αυτήν τη φωτογραφία και δύο άλλες. Μου έστειλε αυτές τις φωτογραφίες χωρίς να γράψει τίποτα».

Καθυστέρηση στη δήλωση εξαφάνισης

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2002. Γνωρίστηκαν στην Κίνα και τα τελευταία 25 χρόνια ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα απέκτησαν σπίτι στην Αρτέμιδα. Ο σύζυγος, λόγω της εργασίας του ως μηχανικός σε ναυτιλιακή εταιρεία, απουσίαζε συχνά στο εξωτερικό, ενώ εκείνη είχε αναλάβει τη διαχείριση των ενοικίων.

Παρότι τα ίχνη της χάθηκαν στις 20 Μαΐου, η οικογένεια δεν κατάφερε να ελέγξει άμεσα την οικία της. Όταν συγγενικό πρόσωπο μπήκε στο σπίτι στην Αρτέμιδα, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η δήλωση της εξαφάνισής της έγινε τελικά με καθυστέρηση αρκετών ημερών, όταν ο αδελφός του συζύγου προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε απομονωμένο λιμάνι της Κίνας προσπαθώντας να οργανώσει την επιστροφή του στην Ελλάδα.

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