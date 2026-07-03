Αρτέμιδα – Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Η συνάντηση για εκκλησιαστικά ακίνητα 1 μέρα πριν

Snapshot Η Γιου Τινγκ, Κινέζα υπήκοος που ζούσε στην Αρτέμιδα, εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου και όλα τα προσωπικά της αντικείμενα παραμένουν στο σπίτι της.

Η επιχειρηματίας αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και σχεδίαζε να προωθήσει οικόπεδα σε Κινέζους επενδυτές στην Αλβανία.

Μία μέρα πριν από την εξαφάνιση, είχε συνάντηση στη Νίκαια για εκκλησιαστικά ακίνητα.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της καταγράφηκε στις 15:23 της ίδιας μέρας, μετά το οποίο η συσκευή απενεργοποιήθηκε.

Δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα στους ηλεκτρονικούς της λογαριασμούς ή νέα ένδειξη ζωής, ενώ, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς νέα στοιχεία. Snapshot powered by AI

«Θεωρώ ότι είναι απίθανο να επέστρεψε στην πατρίδα της, όλα τα προσωπικά της αντικείμενα είναι εδώ, στο σπίτι. Αν ήθελε να πάει και να δει τους συγγενείς της, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα», τόνισε ο Βασίλης Καραβασίλης, σύζυγος της Γιου Τινγκ, της Κινέζας υπηκόου που έμενε στην Αρτέμιδα εξακολουθεί να αγνοείται από την 20ή Μαΐου.

Η επιχειρηματίας αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και είχε οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ, σχεδίαζε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στην Αλβανία παρουσιάζοντας οικόπεδα σε Κινέζους επενδυτές.

Ο κ. Καραβασίλης έδωσε μία νέα πληροφορία σήμερα (03/07), μιλώντας στο MEGA, καθώς ανέφερε πως η γυναίκα του είχε μία συνάντηση στη Νίκαια για εκκλησιαστικά ακίνητα μία μέρα πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου κατεγράφη στις 15:23 της ίδιας ημέρας, ενώ, αμέσως μετά η συσκευή απενεργοποιήθηκε. Από τότε, δεν έχει υπάρξει καμία άλλη ένδειξη ζωής.

Όλα έδειχναν πως σκόπευε να επιστρέψει στο σπίτι της. Τα παντζούρια ήταν ανοιχτά, το ενυδρείο παρέμενε φωτισμένο, ενώ, στο τραπέζι είχε αφήσει το τσάι της, το οποίο όταν βρέθηκε, είχε πλέον μουχλιάσει. Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν την εκτίμηση ότι η γυναίκα δεν είχε πρόθεση να εγκαταλείψει την κατοικία της οικειοθελώς.

«Νεκρά» τα ηλεκτρονικά της ίχνη

Οι έρευνες έδειξαν επίσης ότι μετά την εξαφάνιση δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα ούτε στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της. Τα μέιλ της παραμένουν ανενεργά από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Μέχρι σήμερα, κανένα νέο στοιχείο δεν έχει οδηγήσει στον εντοπισμό της, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια.

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