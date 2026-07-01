Αρτέμιδα: «Το σπίτι είχε πουληθεί μάλλον από τη μαφία», λέει η αδελφή της 50χρονης Γιου Τινγκ

Snapshot Η Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε πριν από 41 ημέρες και οφείλονταν σε αυτήν σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ από διάφορες εταιρείες και ιδιώτες.

Η αδελφή της ανέφερε δικαστική διαμάχη για ακίνητο με πιθανή εμπλοκή μαφίας, ενώ ο σύζυγός της δήλωσε ότι η υπόθεση είναι παλιά και σε δικαστική εξέλιξη.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει σπίτι στην Αρτέμιδα με σύστημα ασφαλείας, μετά από απόπειρα διάρρηξης, αλλά η Τινγκ συνέχιζε να κυκλοφορεί μόνη της στην Αθήνα.

Η Γιου Τινγκ εργαζόταν ως μεταφράστρια, μεσίτρια και διαχειρίστρια ενοικίων, χρησιμοποιώντας κυρίως την εφαρμογή WeChat για επαγγελματικές και οικονομικές συναλλαγές. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Σύμφωνα με πληροφορίες, της οφείλονταν περισσότερα από μισό εκατομμύριο ευρώ, ενώ πρόσφατα είχε αποκτήσει και αλβανικό διαβατήριο, πέρα από το ελληνικό. Παράλληλα, η αδελφή της, μιλώντας στο Mega αναφέρθηκε σε μία αγοραπωλησία ακινήτου στην οποία φέρεται να υπήρχε εμπλοκή της μαφίας. Η 50χρονη εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 41 ημέρες.

«Ο σύζυγός της είχε αγοράσει ένα σπίτι. Μετά για ένα άλλο σπίτι, μπήκαν σε δικαστική διαμάχη. Σε αυτό το σπίτι είχε επενδύσει η αδελφή μου. Αφού επένδυσε το σπίτι πουλήθηκε», έχει πει η αδερφή της.

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Δεν της έδωσαν ποτέ χρήματα πίσω και η αδελφή μου έκανε μήνυση. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, πάνω από τέσσερα. Φαίνεται ότι αυτό το σπίτι που αγόρασε είχε πουληθεί προηγουμένως μάλλον από τη μαφία. Τι ακριβώς συνέβη, ούτε εγώ κατάλαβα».

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της αγνοούμενης δήλωσε: «Αυτή η υπόθεση έγινε παλιά και έχει πάρει τη δικαστική οδό».

Η συγκεκριμένη διαμάχη δεν αποτελεί τη μοναδική δικαστική υπόθεση στην οποία έχουν εμπλακεί η Τινγκ και ο σύζυγός της. Το ζευγάρι έχει κινηθεί νομικά και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν εταιρείες και ιδιώτες, οι οποίοι φέρονται να οφείλουν στην 50χρονη συνολικά σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Το σπίτι «φρούριο» και η απόπειρα διάρρηξης

Στα τέλη του 2025, το ζευγάρι απέκτησε μία διώροφη κατοικία στην Αρτέμιδα. Λίγο μετά την εγκατάστασή τους, τοποθέτησαν εκτεταμένο σύστημα καμερών ασφαλείας τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από μία απόπειρα διάρρηξης που σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη μετακόμισή τους.

«Η κάμερα κοιτούσε την είσοδο για να βλέπει κίνηση γιατί παλαιότερα είχαμε παραβίαση στο σπίτι», έχει πει στο Mega ο σύζυγος της 50χρονης.

Παρά τα μέτρα ασφαλείας, η Τινγκ δεν έδειχνε να ζει με φόβο. Συνήθιζε να μετακινείται μόνη της στο κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμη και όταν μετέφερε μαζί της χρήματα από εισπράξεις ενοικίων που διαχειριζόταν για λογαριασμό εύπορων Κινέζων πελατών.

Εργαζόταν μέσω εφαρμογής

Η 50χρονη εργαζόταν ως μεταφράστρια, μεσίτρια ακινήτων, διαχειρίστρια ενοικίων και νόμιμη εκπρόσωπος σε διάφορες εταιρείες. Το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής της δραστηριότητας πραγματοποιούνταν μέσω της εφαρμογής WeChat.

Η κινεζική πλατφόρμα, που χρησιμοποιείται από περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, αποτελούσε το βασικό της εργαλείο επικοινωνίας και εργασίας. Μέσω αυτής δημοσίευε στιγμές από την προσωπική της ζωή, παρουσίαζε ακίνητα προς πώληση στην Ελλάδα με αναλυτικές ξεναγήσεις για υποψήφιους αγοραστές στην Κίνα και έστελνε στους πελάτες της αποδείξεις πληρωμών για τα ενοίκια που εισέπραττε.

Επιπλέον, όπως έχει αναφέρει ο σύζυγός της, μέσω του WeChat πραγματοποιούσε ακόμη και οικονομικές συναλλαγές, όταν δεν ήταν εφικτή η μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικού συστήματος.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην έρευνα, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις τελευταίες επαφές της, τα πρόσωπα με τα οποία επικοινωνούσε, αλλά και τις πιο πρόσφατες οικονομικές συναλλαγές της.

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