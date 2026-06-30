Αρτέμιδα – Αγωνία για την τύχη της Γιου Τινγκ: «Της χρωστούσαν μισό εκατομμύριο», λέει ο σύζυγός της

Μία από τις φωτογραφίες της Γιου Τινγκ που έστειλε η ίδια στην πεθερά της.

Snapshot Η Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα, ενώ είχε χρέη και οικονομικές εκκρεμότητες συνολικού ύψους περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Ο σύζυγός της ανέφερε ότι υπήρχαν πλαστά έγγραφα σε αγοραπωλησίες ακινήτων, με ζημία 250.000 ευρώ.

Η Τινγκ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσει οφειλόμενα δάνεια από διάφορα άτομα, μεταξύ αυτών και δικηγόρους.

Εργαζόταν ως μεσίτρια για εύπορους Κινέζους που επιδίωκαν Golden Visa και ήταν νόμιμη εκπρόσωπος σε πολλές εταιρείες με οικονομικές δυσκολίες και κατασχέσεις.

Η τελευταία φορά που εθεάθη, ήταν το πρωί της εξαφάνισής της ενώ πήγαινε να εισπράξει ενοίκια στο κέντρο της Αθήνας, με τα ίχνη της να χάνονται μετά την αποβίβασή της από λεωφορείο. Snapshot powered by AI

Η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ στην Αρτέμιδα «ανοίγει» ένα περίπλοκο παζλ από οικονομικές υποθέσεις, επαγγελματικές διαδρομές και αντικρουόμενες μαρτυρίες. Πίσω από το χρονικό των τελευταίων της κινήσεων ξεδιπλώνεται μία εικόνα με χρέη, δάνεια και συναλλαγές που, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, φτάνουν συνολικά το μισό εκατ. ευρώ, γεννώντας νέα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη πριν χαθούν τα ίχνη της.

«Αν αθροίσεις όλες τις υποθέσεις, αλλά ήταν από διαφορετικά άτομα και διαφορετικές περιόδους, είναι μισό εκατομμύριο ευρώ», όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, μιλώντας στο MEGA.

Η μία υπόθεση αφορούσε και τον σύζυγο που ήταν υποψήφιος αγοραστής για ένα σπίτι στην Κηφισιά. «Αυτά τα άτομα πουλούσαν ακίνητο που δεν είχαν στην κατοχή τους. Είχαν πλαστά έγγραφα και έτσι μιλάμε για ποσό 250.000 ευρώ. Είδαμε τελικά ότι το σπίτι πουλήθηκε σε τρίτο», είπε.

Η 50χρονη Τινγκ έχει προσφύγει ουκ ολίγες φορές στη Δικαιοσύνη μέσω της δικηγόρου της ακόμα και για περιπτώσεις όπου εκείνη δάνεισε χρήματα σε κάποιους, οι οποίοι όμως τώρα δεν μπορούν να της τα επιστρέψουν.

«Υπάρχει μία δικηγόρος που χρωστούσε 20.000 ευρώ που είχε δανείσει η Τινγκ για διευκόλυνση. Πιο πρόσφατα, με μία άλλη κυρία είχε δανειστεί το ποσό των 100.000 ευρώ το 2023», προσέθεσε.

Η Τινγκ εκτός από μεταφράστρια φαίνεται πως είχε καταπιαστεί με διάφορες δουλειές. Εργαζόταν ως μεσίτρια για λογαριασμό εύπορων Κινέζων που ενδιαφέρονταν να βγάλουν Golden Visa κι έπειτα διαχειριζόταν τα ενοίκια από τα ακίνητα που είχαν αγοράσει στην Αθήνα αλλά εμφανιζόταν και ως νόμιμη εκπρόσωπος σε πληθώρα εταιρειών.

«Υπήρχαν εκκρεμότητες με κάποιες εταιρείες που ήταν νόμιμος εκπρόσωπος. Η μία ήταν μία εταιρεία με βραχυχρόνιες μισθώσεις που ήταν σε διαδικασία κλεισίματος. Κι επίσης ένα πρατήριο στη λαχαναγορά. Υπήρχαν εκκρεμότητες, υπήρχαν κατασχέσεις απέναντί μας για χρέη της επιχείρησης. Για το πρατήριο μάς έκαναν τότε κατάσχεση 35.000 ευρώ και επίσης στην παρούσα φάση έχει χρέη αλλά όχι σε καθεστώς κατάσχεσης 25.000 ευρώ. Κάποιος άλλος που ασχολείται με οικοδομικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις, της είχε δώσει δύο συναλλαγματικές για 60.000 ευρώ», τόνισε.

Η δικηγόρος τους είχε προχωρήσει σε μηνύσεις και εξώδικα για την επίλυση αυτών των διαφορών με τον σύζυγο να έχει δώσει εκτενή αναφορά στις Αρχές για όλες τις περιπτώσεις.

«Μου έλεγε ότι είχε “ανοίξει” η δουλειά»

Η λογίστρια που συνεργαζόταν πριν μερικά χρόνια μαζί της, περιγράφει την Τινγκ ως μια άψογη και τυπική επαγγελματία με πολύ καλό πελατολόγιο που είχε αρχίσει τον τελευταίο χρόνο να ασχολείται και με το real estate.

«Είχε καλό πελατολόγιο, είχε καλό, την ήξερε πάρα πολύς κόσμος γιατί ήταν ευγενικό κορίτσι και μίλαγε πολύ καλά τα ελληνικά και εξυπηρετούσε πάρα πολύ. Μου είπε πριν από ένα ενάμιση χρόνο ότι είναι πολύ ευχαριστημένη γιατί άρχισε να δουλεύει και real estate, δηλαδή να εξυπηρετεί και σε πωλήσεις και τέτοια. Δεν έκανε απλά διαχείριση, έκδοση ΑΦΜ και τέτοια. Μου λέει πάω πάρα πολύ καλά, έχω καλό πελατολόγιο. “Μπράβο ρε Τινγκ”, της λέω. Πολύ καλή κοπέλα νοικοκυρά, τυπική, να πληρώνει και με καλό κόσμο», υποστήριξε.

Η πρώτη τους επαφή ήταν πριν από 6 – 7 χρόνια όταν η Τινγκ επισκεπτόταν το λογιστικό της γραφείο προκειμένου να εκδώσει ΑΦΜ για λογαριασμό Κινέζων πελατών της.

«Ήταν μεταφράστρια και είχε επαφή με τους ανθρώπους που ερχόντουσαν στην Ελλάδα προκειμένου να αγοράσουν κάποιο ακίνητο. Στις περισσότερες φορές με σκοπό να πάρουν τη Golden Visa. Τυπική, απόλυτα τυπική. Σοβαρή κοπέλα», συμπλήρωσε.

Η τελευταία φορά που την είδε, ήταν 1,5 μήνα πριν εξαφανιστεί από «προσώπου γης». Όπως επαναλαμβάνει, ήταν μία γυναίκα απόλυτα ευτυχισμένη τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στα επαγγελματικά της που συνεχώς είχαν άνοδο.

«Πρέπει να είχε περάσει από το γραφείο μας ένα με 1,5 μήνα πριν, περίπου. Τελευταία φορά για να μας χαιρετήσει. Δηλαδή όχι για δουλειά και τέτοια. Βγήκαμε έξω και μπήκε να μας χαιρετήσει, γιατί δουλεύαμε χρόνια μαζί. Μπήκε με χαμόγελο, όπως ερχόταν κάθε φορά», περιέγραψε.

Την ημέρα της εξαφάνισης είχε ξεκινήσει από το σπίτι της, στην Αρτέμιδα, στις 09:55 με προορισμό το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τους οικείους της, εκείνο το πρωινό σκόπευε να εισπράξει ενοίκια από διαμερίσματα εύπορων Κινέζων, με τα ίχνη της να εξαφανίζονται μετά την αποβίβαση από το λεωφορείο.

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