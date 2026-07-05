Απίστευτο: Επιστράτευσαν μέχρι και μελλοντολόγο για να βρεθεί η Γιου Τινγκ

Snapshot Η αδελφή της Γιου Τινγκ απευύνθηκε σε μέντιουμ στην Κίνα, το οποίο της έδωσε πληροφορίες για την πιθανή θέση της εξαφανισμένης, χωρίς όμως επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στις επαγγελματικές σχέσεις της Γιου Τινγκ, ειδικά σε πρόσωπα με τα οποία είχε συναντηθεί πριν την εξαφάνιση.

Εξετάζονται οικονομικές διαφορές που αφορούν ποσό περίπου 35.000 ευρώ και καταγγελίες από την επιχείρησή της.

Το τελευταίο ψηφιακό στίγμα της Γιου Τινγκ εντοπίζεται σε ερημική περιοχή κοντά σε μοναστήρι στο Καρπενήσι, αλλά η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται λόγω του συστήματος γεωεντοπισμού της εφαρμογής WeChat. Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση στην υπόθεση της εξαφάνισης της Γιου Τινγκ δίνουν οι αποκαλύψεις για την αδελφή της, η οποία ζει στην Κίνα και μην έχοντας συχνή επικοινωνία μαζί της λόγω της απόστασης, αποφάσισε να απευθυνθεί σε μέντιουμ, πρακτική που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αρκετά διαδεδομένη στη χώρα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η αδελφή της αγνοούμενης στην εκπομπή «Live News» του τηλεοπτικού σταθμού Mega, αποφάσισε να απευθυνθεί σε μελλονοτλόγο, καθώς, όπως ανέφερε, στην κοινότητά τους στην Κίνα οι μελλοντολόγοι χαίρουν ιδιαίτερης εμπιστοσύνης.

Όπως ισχυρίστηκε, το μέντιουμ της είπε ότι η Γιου Τινγκ βρίσκεται νοτιοδυτικά από το σπίτι της, κρατείται μέσα σε μια κατοικία και δεν μπορεί να φύγει. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι μετέφερε αυτή την πληροφορία επειδή πιστεύει σε τέτοιες πρακτικές, ενώ παράλληλα ανέφερε πως δεν έχει καμία νεότερη ενημέρωση για την πορεία των ερευνών.

Στη συνέχεια παρέθεσε αναλυτικά τα όσα της είπε ο μάντης: «Στην κοινότητά μας πιστεύουμε πολύ στους μελλοντολόγους. Πήγα σε έναν μάντη να ρωτήσω για το πού μπορεί να βρίσκεται η αδελφή μου και μου είπε ότι βρίσκεται νοτιοδυτικά από το σπίτι της. Μου ανέφερε ότι κάποιοι την έχουν κλεισμένη σε ένα σπίτι χωρίς να μπορεί να βγει έξω. Ήθελα να σας το αναφέρω σαν στοιχείο γιατί εμείς πιστεύουμε σε αυτά. Γενικά, χρήματα η αδελφή μου δεν είχε για να δανείζει. Με τον γαμπρό μου επικοινωνούμε, αλλά και εκείνος δεν έχει νεότερα για τις έρευνες. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω παραπάνω».

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες Αρχές και δεν αποτελούν μέρος της επίσημης έρευνας για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.

Οι έρευνες στρέφονται στις επαγγελματικές επαφές

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στις επαγγελματικές σχέσεις της Γιου Τινγκ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι επαφές που είχε η Γιου Τινγκ τις τελευταίες ημέρες πριν εξαφανιστεί, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόκειται για πρόσωπα που θα πρέπει να ερευνηθούν, καθώς ενδέχεται να είναι ήδη γνωστά στις διωκτικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της είχε συναντηθεί στη Νίκαια με έναν απόστρατο αστυνομικό, δύο υπηκόους Αλβανίας, έναν ημεδαπό και έναν ιερέα.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η συνάντηση αφορούσε εκκλησιαστικά ακίνητα. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το πραγματικό αντικείμενο της συνάντησης να ήταν διαφορετικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς συζητήθηκε.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και πληροφορίες που κάνουν λόγο για οικονομικές διαφορές που φέρεται να είχε με Κινέζο συνεργάτη της.

Τα οικονομικά και το τελευταίο στίγμα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ερευνώνται καταγγελίες που αφορούν ποσό περίπου 35.000 ευρώ από την επιχείρησή της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει επίσημο συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη.

Την ίδια στιγμή, ελέγχονται τα δεδομένα από την κινεζική εφαρμογή WeChat, καθώς το τελευταίο στίγμα της εμφανίζεται σε ερημική περιοχή του Καρπενησίου, κοντά σε μοναστήρι. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η εφαρμογή χρησιμοποιεί διαφορετικό σύστημα γεωεντοπισμού και ενδέχεται να εμφανίζει ανακριβείς τοποθεσίες, γεγονός που δυσκολεύει την αξιολόγηση των στοιχείων από τις Αρχές.

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