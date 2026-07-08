Γιου Τινγκ: Νέα στοιχεία για την εξαφάνισή της – Η συνάντηση 4 μέρες πριν χαθούν τα ίχνη της

Μία από τις φωτογραφίες της Γιου Τινγκ που έστειλε η ίδια στην πεθερά της.

Snapshot Η Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τις 20 Μαΐου, χωρίς να εμφανιστεί στο προγραμματισμένο ραντεβού της στην Αθήνα.

Τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί είχε συνάντηση για αγοραπωλησία ακινήτων και δύο μέρες μετά επισκέφτηκε τη δικηγόρο της για οικονομικές υποθέσεις.

Από το σπίτι της στην Αρτέμιδα έλειπαν μόνο προσωπικά έγγραφα και ένας φάκελος αγοραπωλησίας που σχετίζεται με χρέη άνω των 140.000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Οι Αρχές εξετάζουν την επαγγελματική δραστηριότητα της Τινγκ ως πιθανό λόγο εξαφάνισης, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο οικειοθελούς αποχώρησης.

Η υπόθεση του βενζινάδικου περιλαμβάνει οικονομικές διαφορές με τους νέους ιδιοκτήτες και διαδικασία πώλησης της επιχείρησης για την αποπληρωμή χρεών. Snapshot powered by AI

Μυστήριο επικρατεί γύρω από την υπόθεση εξαφάνισης της Γιου Τινγκ τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί από τις 20 Μαΐου.

Η Γιου Τινγκ τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί μυστηριωδώς είχε συνάντηση στην περιοχή της Νίκαιας για αγοραπωλησία ακινήτων. Δύο ημέρες μετά την συνάντηση πήγε στην δικηγόρο της προκειμένου να μιλήσουν για 4 υποθέσεις που την απασχολούσαν με μεγάλες οικονομικές διαφορές.

Την επόμενη ημέρα η Τινγκ έστειλε κάποια έγγραφα στην δικηγόρο της, συνομίλησε με τον σύζυγό της και επιβεβαίωσε ραντεβού που είχε με διαχειριστή πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο στο ραντεβού αυτό δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, που εκείνο το διάστημα βρισκόταν στην Κίνα για δουλειά, δηλώνει πεπεισμένος πως η Τινγκ δεν είχε προετοιμάσει τη φυγή της.

Το Mega μπήκε στο σπίτι που διαμένει το ζευγάρι στην περιοχή της Αρτέμιδας και όιπως κατέγραψε, τα προσωπικά αντικείμενα της Τινγκ βρίσκονται στη θέση τους. Από τα σακάκια, τα πουκάμισα και τις τσάντες που συνήθιζε να φορά στην καθημερινότητά της, μέχρι και τα ρούχα που φορούσε μέσα στο σπίτι.

Ο σύζυγος της 50χρονης εξακολουθεί να επιμένει πως η γυναίκα του δεν θα έφευγε ποτέ έτσι από το σπίτι, και πως σύμφωνα με την εικόνα του χώρου κάτι αιφνίδιο και αναπάντεχο συνέβη.

Τα μοναδικά έγγραφα που έλειπαν από την κατοικία στην Αρτέμιδα ήταν όλα όσα κουβαλούσε πάντα στην τσάντα που κρατούσε και συγκεκριμένα το δίπλωμα, η άδεια παραμονής, μία φωτοτυπία διαβατηρίου αλλά και το διαβατήριό της.

Όσο περνούν οι μέρες, η υπόθεση περιπλέκεται περισσότερο, με την 50χρονη να μην έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής από τις 20 Μαΐου.

Όπως ανέφερε ο σύζυγός της μιλώντας στο Mega: «Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο από τις ελληνικές Αρχές. Σήμερα μόνο είχα επικοινωνία με το κινεζικό προξενείο εδώ στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα από τις ελληνικές Αρχές επίσημα για το συμβάν, το αρχικό συμβάν. Από την πλευρά τους παρακολουθούν τις εξελίξεις, παρακολουθούν και ό,τι πληροφορίες έρχονται στα κινεζικά μέσα, ιντερνετικά μέσα επικοινωνίας».

Οι Αρχές εκτιμούν πως η εξαφάνιση έχει να κάνει με την επαγγελματική της δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκλείσει και το ενδεχόμενο η γυναίκα να έφυγε οικειοθελώς από το σπίτι.

Η ιστορία με το πρατήριο υγρών καυσίμων

Η υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης περιπλέκεται ακόμη περισσότερο καθώς το μοναδικό πράγμα που όπως φαίνεται πως λείπει από το σπίτι στην Αρτέμιδα είναι ένας φάκελος αγοραπωλησίας που αφορά μία υπόθεση με χρέη αρκετών χιλιάδων ευρώ, που έφτασε μέχρι και σε κατάσχεση από τον λογαριασμό της αγνοούμενης.

Πρόκειται για μία αγοραπωλησία ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων η οποία αρχίζει πριν από περίπου δύο χρόνια όταν Κινέζοι επενδυτές αγόρασαν το βενζινάδικο στου Ρέντη με τη διαμεσολάβηση της Γιου Τινγκ.

Το Mega εντόπισε τον πρώην ιδιοκτήτη, ο οποίος αποκαλύπτει ότι από την αγοραπωλησία και μετά προέκυψαν διάφορα χρέη, πάνω από 140.000 ευρώ.

«Δεν υπάρχει κάτι με εμάς. Εμάς μας οφείλουν χρήματα, δεν οφείλουμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε να την ‘τρέξουν’ την επιχείρηση, φωνάξανε πάλι τον γιο μου να τους βοηθήσει να την ‘τρέξουν’. Τέλος πάντων δημιουργηθήκανε κάποια χρέη, χρωστάνε στο παιδί μου καμιά 80αρια χιλιάδες και στην Τινγκ δεν πληρώσανε τον διακανονισμό του ΕΦΚΑ και της τραβήξανε από τον λογαριασμό της κάπου 30 – 35.000 ευρώ».

Για αυτήν την υπόθεση με το βενζινάδικο στο κέντρο της Αθήνας έχει μιλήσει από την πρώτη στιγμή ο σύζυγος της 50χρονης.

«Την ορίσανε εκπρόσωπο»

Ο πρώην ιδιοκτήτης του βενζινάδικου γνώρισε την Τινγκ ως μεσίτρια. Ήταν εκείνη που τον έφερε σε επαφή με τους ευκατάστατους Κινέζους που ζουν εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και αγόρασαν από εκείνον το πρατήριο.

«Αυτή ήταν μία επιχείρηση που είχε ο γιος μου, πουλήθηκε. Ήρθε ως μεσίτρια η Τινγκ, πληρώθηκε, έφερε κάποιους Κινέζους. Την ορίσανε εκπρόσωπο της εταιρίας, διαχειρίστρια. Κινέζοι είναι οι οποίοι ζούνε χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Αυτοί είχαν συναφή επάγγελμα στην Κίνα. Είχανε πρατήρια και τα λοιπά. Και γι’ αυτό πήραν αυτό αλλά δεν μπορέσαν να την ‘τρέξουνε’ την επιχείρηση όπως έπρεπε. Μπήκε ο γιος μου πάλι μπροστά να την ‘τρέξει’ και τώρα είναι στη διαδικασία της πώλησης. Αυτή είναι όλη η ουσία, και στο παιδί μου χρωστάνε, και στην Τινγκ χρωστάνε αυτά τα χρήματα».

Ο άνθρωπος αυτός επιμένει πως όταν πούλησαν την επιχείρηση η μοναδική οφειλή ήταν στον ΕΦΚΑ. Ένα χρέος που είχε μπει σε διακανονισμό, κι ενώ τους πρώτους μήνες οι νέοι ιδιοκτήτες πλήρωναν κανονικά τη δόση, στη συνέχεια σταμάτησαν.

«Εδώ δεν υπάρχει κάτι μεμπτό γιατί όλα φαίνονται απ’ την ΑΑΔΕ. Η ρύθμιση δεν τηρήθηκε από πλευράς τους. Γιατί αυτό φαίνεται απ’ τον ΕΦΚΑ, δηλαδή ξεκίνησε, πληρωθήκανε, νομίζω, δυο-τρεις μήνες. Μετά το σταματήσανε. Και ο ΕΦΚΑ καλά έκανε και τράβηξε τα λεφτά».

Όλες οι πλευρές έχουν συμφωνήσει να πουληθεί εκ νέου η επιχείρηση σε τρίτο αγοραστή και με τα χρήματα αυτά να αποζημιωθεί τόσο ο γιος του πρώην ιδιοκτήτη, όσο και η Τινγκ η οποία όμως αγνοείται από τις 20 Μαΐου. O πρώην ιδιοκτήτης ανέφερε ότι την τελευταία φορά που είδε την Τινγκ ήταν τον περασμένο Απρίλιο για ένα ζήτημα με την πυρασφάλεια.

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