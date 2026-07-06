Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Πίστευα πως έχει πάει κάπου και δεν έχει ειδοποιήσει» λέει ο σύζυγος της

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά της αντικείμενα, ο σύζυγός της ήταν κατηγορηματικός πως δεν λείπει τίποτα από το σπίτι

Μίλτος Τσεκούρας

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Πίστευα πως έχει πάει κάπου και δεν έχει ειδοποιήσει» λέει ο σύζυγος της

Η τελευταία φωτογραφία που έστειλε η Γιου Τινγκ στην πεθερά της, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια Γιου Τινγκ αγνοείται από τις 20 Μαΐου στην Αρτέμιδα και οι έρευνες συνεχίζονται.
  • Ο σύζυγός της δήλωσε ότι καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνιση λόγω της σταδιακά εντεινόμενης ανησυχίας και των δυσκολιών επικοινωνίας.
  • Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο να έφυγε οικειοθελώς και ανέφερε ότι δεν λείπουν σημαντικά αντικείμενα από το σπίτι της, εκτός από κάποια έγγραφα.
  • Η τελευταία ψηφιακή ένδειξη δείχνει ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνηση έως τις 03:23, γεγονός που διερευνάται από τις Αρχές.
  • Η υπόθεση εξετάζεται από τις Αρχές με πιθανότητες απαγωγής ή δολοφονίας να παραμένουν ανοιχτές.
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Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου.

Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, μιλώντας στο Mega εξήγησε γιατί καθυστέρησε να δηλώσει επίσημα την εξαφάνισή της, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να έφυγε από το σπίτι οικειοθελώς.

Την περίοδο που χάθηκαν τα ίχνη της, ο κ. Καραβασίλης βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα. Όπως ανέφερε, η μεταξύ τους επικοινωνία ήταν δύσκολη λόγω της διαφοράς ώρας, αλλά και εξαιτίας των συνεχών μετακινήσεων της συζύγου του. Η πρώτη φορά που ανησύχησε σοβαρά, όπως είπε, ήταν στις 25 του μήνα, όταν εκείνη σταμάτησε να απαντά στα μηνύματά του και το κινητό της φαινόταν χωρίς σήμα.

«Την πρώτη φορά που άρχισα να ανησυχώ ήταν στις 25 του μήνα, όταν είδα ότι δεν απαντάει στα μηνύματα και προσπάθησα να δοκιμάσω να καλέσω στο κινητό και δεν είχε σήμα. Ωστόσο, δεν ήταν εντελώς περίεργο. Με δεδομένο ότι θα μπορούσε να είναι μέσα στο μετρό και να μην έχει σήμα για παράδειγμα. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που έστειλα τον αδερφό μου να κοιτάξει το σπίτι εξωτερικά. Είδε ότι όλα είναι εντάξει, ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ότι δεν υπήρχε κάποια παράθυρο σπασμένο ή κάτι περίεργο. Οπότε, έφυγε και το αφήσαμε έτσι. Υποθέσαμε πως ενδεχομένως να έχει πάει κάπου. Πέρασαν οι μέρες πιστεύοντας πως έχει πάει κάπου και ενδεχομένως να μην έχει ειδοποιήσει εγκαίρως και έτσι πέρασαν οι μέρες» είπε ο Βασίλης Καραβασίλης.

Ο ίδιος εξήγησε επίσης ότι δεν είχε πρόσβαση στο υλικό από κάμερες, καθώς βρισκόταν στην Κίνα και η σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν προβληματική. Πλέον, όπως σημείωσε, το υλικό βρίσκεται στα χέρια των Αρχών που ερευνούν την υπόθεση.

Γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της

Για την καθυστέρηση στην επίσημη δήλωση εξαφάνισης ανέφερε ακόμη ότι δεν επρόκειτο για άμεσο συναγερμό, αλλά για μια σταδιακά εντεινόμενη ανησυχία. Όταν ο αδερφός του πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει, σύμφωνα με τα όσα είπε, αρχικά δεν έγινε δεκτή η δήλωση, καθώς οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι ίσως επρόκειτο για προσωρινή απουσία ή για ένα σενάριο όπου η γυναίκα είχε απομακρυνθεί χωρίς να ενημερώσει.

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά της αντικείμενα, ο κ. Καραβασίλης ήταν κατηγορηματικός πως δεν λείπει τίποτα από το σπίτι, με εξαίρεση ορισμένα έγγραφα που σχετίζονται με το πρατήριο, καθώς και το δίπλωμα και ορισμένα προσωπικά της έγγραφα. Όπως είπε, τα περισσότερα αντικείμενα της συζύγου του βρίσκονται στη θέση τους, κάτι που του επιτρέπει να διαπιστώνει εύκολα αν έχει μετακινηθεί ή λείπει κάτι.

Όσο για τα πιθανά σενάρια, ο ίδιος απέκλεισε ότι η 50χρονη έφυγε μόνη της. «Δεν δίνω καμία πιθανότητα σε αυτό το σενάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της απαγωγής ή της δολοφονίας, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει περισσότερα. Πρόσθεσε ακόμη πως η τελευταία ένδειξη από το ψηφιακό της σήμα δείχνει ότι βρισκόταν σε κίνηση έως τις 03:23, στοιχείο που παραμένει υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

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