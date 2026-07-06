Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Είχαμε ραντεβού την ημέρα της εξαφάνισής της και δεν εμφανίστηκε ποτέ»

Snapshot Η Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 20 Μαΐου, παρά το προγραμματισμένο ραντεβού της εκείνη την ημέρα που δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Μάρτυρας ανέφερε ότι πιθανόν είδε την αγνοούμενη αποπροσανατολισμένη και χωρίς αποσκευές σε σταθμό μετρό στο Αιγάλεω.

Η επίσημη ενημέρωση των αρχών έγινε στις 10 Ιουνίου, ενώ έλεγχοι δείχνουν ότι δεν έχει εξέλθει από τη χώρα.

Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ αποκλείει την οικειοθελή φυγή και θεωρεί πιθανή την απαγωγή ή δολοφονία χωρίς άμεσο οικονομικό κίνητρο.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με έμφαση σε απαγωγή ή ανθρωποκτονία λόγω της μακράς απουσίας κάθε ίχνους. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου. Σαράντα οκτώ ημέρες μετά, οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα ενδεχόμενα, βάζοντας στο μικροσκόπιο τις συναντήσεις που είχε η γυναίκα πριν χαθεί.

Παράλληλα δεν αποκλείουν το οικονομικό κίνητρο, δεδομένου ότι η αγνοούμενη διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Το ραντεβού που δεν έγινε ποτέ

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζει η μαρτυρία του ανθρώπου που επρόκειτο να τη συναντήσει την ημέρα της εξαφάνισης. Μιλώντας στο Mega, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εξήγησε πως η Γιου Τινγκ είχε αναλάβει να του ανοίξει ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας για την πραγματοποίηση υδραυλικών εργασιών.

«Εγώ είμαι διαχειριστής σε μία πολυκατοικία στη Χαριλάου Τρικούπη. Και δύο ορόφους από αυτήν την πολυκατοικία τους έχουν αγοράσει κάτι Κινέζοι. Όλοι αυτοί οι Κινέζοι εκπροσωπούνται από έναν κύριο Τσεν. Ένα από αυτά τα διαμερίσματα ανήκει σε μία Κινέζα που λέγεται Λέι. Αυτή, λοιπόν, η Λέι είναι φίλη με τη Γιου. Έκλεισα μ’ έναν άνθρωπο ένα ραντεβού να ‘ρθει ν’ ανοίξει ένα διαμέρισμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την προσυνεννόηση, η γυναίκα δεν έφτασε ποτέ στο σημείο. Ο μάρτυρας σημείωσε: «Είχαμε ραντεβού εκείνη την ημέρα στις 16:00 το απόγευμα και δεν εμφανίστηκε ποτέ». Στη συνέχεια περιέγραψε την αγωνία των πρώτων ωρών και την καθυστερημένη ενημέρωση που είχε. «Την ίδια μέρα δεν μιλήσαμε καθόλου, ποτέ. Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι. Κανείς. Τίποτα, εξαφανισμένη», τόνισε και πρόσθεσε: «Δεν ήρθε ποτέ. Και μου έστειλε ο Τσεν μετά από 20 μέρες, ότι ‘ξέρεις, την ψάχνουνε’. Και μου λέει ‘αν μπορώ να πάρω την Γραμμή Ζωής να πω ό,τι ξέρω’. Αυτό».

Η μαρτυρία από τον σταθμό του μετρό

Παρότι τα ίχνη της χάθηκαν στις 20 Μαΐου, η επίσημη ενημέρωση των αρχών έγινε στις 10 Ιουνίου. Τρεις ημέρες αργότερα, μια γυναίκα επικοινώνησε υποστηρίζοντας πως πιθανότατα είδε την αγνοούμενη στον σταθμό του μετρό στο Αιγάλεω, περιγράφοντας μια γυναίκα αποπροσανατολισμένη και χωρίς αποσκευές.

«Ήρθε μία Ασιάτισσα και με ρώτησε προς τα πού είναι το αεροδρόμιο. Της είπα ότι είναι ‘στην ίδια πλευρά που βρίσκομαι εγώ’. Και έφυγε μετά και πήγε προς Πειραιά. Και της λέω ‘αυτή είναι λάθος κατεύθυνση’. ‘Όχι’ μου λέει ‘ευχαριστώ’. Γύρισα σπίτι και είδα το Silver Alert και πήρα τηλέφωνο. Και λέω ‘νομίζω ότι είδα αυτή τη γυναίκα εκεί», δήλωσε η μάρτυρας. Διευκρινίζοντας ωστόσο τον βαθμό βεβαιότητάς της, συμπλήρωσε: «Βέβαιη δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι η περιγραφή που έδωσα, τα ρούχα και αυτά, νομίζω ότι ταιριάζουνε με αυτά που φορούσε. Ήταν σαν χαμένη. Αυτό. Δηλαδή με ρώτησε για αεροδρόμιο, της έδειξα την κατεύθυνση. Δεν είχε αποσκευές, δεν είχε κάτι. Και πήγε στην αντίθετη πλευρά και έφυγε προς Πειραιά».

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Από τους μέχρι τώρα ελέγχους στα ταξιδιωτικά της έγγραφα προκύπτει πως δεν έχει εξέλθει από τη χώρα. Κλιμάκιο της Σήμανσης έχει ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στην κατοικία της, με τον Έλληνα σύζυγό της να απορρίπτει κατηγορηματικά την πιθανότητα οικειοθελούς φυγής.

«Δεν θέτω το σενάριο του να έχει φύγει μόνη της, το αποκλείω κατηγορηματικά. Τα υπόλοιπα σενάρια που παίζουν είναι ενδεχομένως η απαγωγή αλλά χωρίς οικονομικό κίνητρο άμεσο γιατί δεν έχει ζητήσει κάποιος χρήματα, και το άλλο είναι η δολοφονία για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτήν την στιγμή», ανέφερε ο σύζυγός της.

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση του υπεύθυνου της Γραμμής Ζωής, Γεράσιμου Κουρούκλη. «Είναι μία περίεργη υπόθεση. Είναι πολλές ημέρες για να μην έχουμε κανένα ίχνος της», δήλωσε και κατέληξε λέγοντας πως «πιστεύουμε ότι έχουμε ή απαγωγή ή πλέον μιλάμε για ανθρωποκτονία».

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