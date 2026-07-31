«Ο Γιάννης ο Φονιάς»: Ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε ξανά το «απαγορευμένο» τραγούδι

Snapshot Ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε ξανά το τραγούδι «Γιάννης ο φονιάς» μετά τη μη χορήγηση άδειας για τη συναυλία στο Δίον.

Η ερμηνεία του τραγουδιού έγινε σε δύο συναυλίες, στην Αμφιλοχία και στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στην Ηλεία.

Η δημόσια εκτέλεση του έργου του Μάνου Χατζιδάκι και του Νίκου Γκάτσου προκάλεσε έντονη συζήτηση για τη διαχείριση του έργου του συνθέτη.

Το κοινό υποδέχτηκε τον «Γιάννη τον φονιά» με παρατεταμένο χειροκρότημα στις συναυλίες χωρίς διακοπή ή αλλαγή προγράμματος. Snapshot powered by AI

Κανονικά ακούστηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αμφιλοχία ο «Γιάννης ο φονιάς», λίγες ημέρες μετά την έντονη δημόσια συζήτηση που προκάλεσε η μη εκτέλεσή του στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο αρχαίο θέατρο του Δίου.

Σύμφωνα με το agriniopress, ο καταξιωμένος ερμηνευτής παρουσίασε το τραγούδι σε στίχους Νίκου Γκάτσου και μουσική Μάνου Χατζιδάκι στη μουσική εκδήλωση του Κέντρου Λόγου, Τέχνης και Επιστήμης «Αμφιλοχίας Δίοδος», μπροστά σε εκατοντάδες θεατές.

Η ερμηνεία απέκτησε αναπόφευκτα ιδιαίτερο βάρος, καθώς ήρθε στον απόηχο της αντιπαράθεσης για τη διαχείριση του έργου του Μάνου Χατζιδάκι. Το κοινό υποδέχθηκε το τραγούδι με παρατεταμένο χειροκρότημα, σε μια βραδιά κατά την οποία η μουσική βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά χωρίς διακοπή ή αλλαγή του προγράμματος.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Μανώλης Μητσιάς είχε ερμηνεύσει επίσης κανονικά τον «Γιάννη τον φονιά» στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα στην Ηλεία.