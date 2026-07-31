Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Άνιση μάχη με... τη Λερναία Ύδρα και την ανοησία
Ελεύθερος Τύπος: Οι τιμές οικοπέδων για σπίτια και εξοχικά
Τα Νέα: Οι συνεπείς πληρώνουν τα "φέσια"
Η Καθημερινή: "Ωρολογιακή βόμβα" η χωματερή της Πάρου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου
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