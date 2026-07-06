Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: Εμπλέκεται πρώην σύζυγος τηλεοπτικής περσόνας στην εξαφάνισή της;

Snapshot Η Αστυνομία ερευνά συγκεκριμένα άτομα για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, μεταξύ των οποίων ο πρώην σύζυγος ξανθιάς τηλεοπτικής προσωπικότητας και απόστρατος αξιωματικός που της χρωστούσαν χρήματα.

Η 50χρονη επιχειρηματίας εξαφανίστηκε ξαφνικά από το σπίτι της στην Αρτέμιδα, χωρίς ίχνη παραβίασης ή απώλεια αντικειμένων, και η δήλωση εξαφάνισης έγινε 23 ημέρες μετά.

Υπάρχουν ενδείξεις για οικονομικές διαφορές και απάτες που σχετίζονται με ακίνητα και δάνεια, με οφειλές που φτάνουν σχεδόν τα 500.000 ευρώ.

Τελευταίο ψηφιακό στίγμα της Γιου Τινγκ εντοπίστηκε κοντά σε μοναστήρι στο Καρπενήσι, αλλά η ακρίβεια του γεωεντοπισμού αμφισβητείται.

Η οικογένεια έχει ζητήσει βοήθεια από μέντιουμ στην Κίνα, που ανέφερε ότι η γυναίκα κρατείται σε κατοικία νοτιοδυτικά του σπιτιού της, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Σε συγκεκριμένα άτομα φαίνεται πως έχει επικεντρωθεί η Αστυνομία για την ανεύρεση της Κινέζας, Γιου Τινγκ, η οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και πάνω από ένα μήνα από την Λούτσα. Πρόκειται για άτομα από τα οποία η γυναίκα φέρεται ότι εξαπατήθηκε για οφειλές-προκαταβολές που δεν της επιστράφηκαν.

Ο κύκλος των υπόπτων για την εξαφάνιση της 50χρονης μεταφράστριας, που απασχολούνταν με επιτυχία σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες real estate, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Espresso», κλείνει σε συγκεκριμένα πρόσωπα – μάλιστα, ένας εξ αυτών κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει πολλάκις τις δικαστικές αίθουσες για απάτες.

Πρόκειται για τον πρώην σύζυγο ξανθιάς tv persona, που με τα καμώματά της είχε απασχολήσει τα πρωινάδικα των καναλιών, κατά καιρούς εμφανιζόταν και σε περιθωριακές εκπομπές, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί και αποφεύγει την προβολή…



H ίδια πάντως έχει «αποκηρύξει» προ πολλού τον πρώην άντρα της, καθώς εξαιτίας του και η οικογένειά της είχε πολλά μπλεξίματα με τον νόμο για ακάλυπτες επιταγές και εταιρίες-μαϊμού, που είχε δημιουργήσει ο φαντομάς σε ονόματα κοντινών του προσώπων. Αυτός ο άνθρωπος είχε συνεργαστεί κατά το παρελθόν με τη Γιου Τινγκ, που μέχρι και την εξαφάνισή της, στις 20 Μαΐου 2026, ασχολούνταν ενεργά με αγοραπωλησίες ακινήτων σ’ όλη την Αττική και όχι μόνο.

Η 50χρονη είχε εξελιχθεί σε δραστήρια επιχειρηματία, που πλήρωνε με μετρητά για να κλείσει τις συμφωνίες της σε ακίνητα ή οικόπεδα, προσφέροντας μάλιστα δελεαστικές προκαταβολές.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν κάποιος εκ των «συνεργατών» της να αποδείχτηκε κοινός απατεώνας και να την «εξαφάνισε» για να σβήσει το ανεξόφλητο χρέος του από αθέτηση συμφωνίας. Οι αξιωματικοί, πάντως, που ασχολούνται με την υπόθεση φαίνεται ότι δυσκολεύονται να έρθουν απευθείας σε επικοινωνία με τον πρώην σύζυγο της ξανθιάς, καθώς ο ίδιος συνηθίζει να αλλάζει συνεχώς σπίτια αλλά και τηλέφωνα, καθώς όλη η πιάτσα» τον αναζητεί για δανεικά και αγύριστα.



Ωστόσο, πολλά στοιχεία οδηγούν και σε απόστρατο αξιωματικό της Αστυνομίας, που φέρεται ότι της χρωστούσε κι αυτός χρήματα.

Τέσσερις ημέρες πάντως πριν από την εξαφάνισή της η 50χρονη είχε πει στους οικείους της πως είχε συναντηθεί και με άλλον απόστρατο αξιωματικό, παρουσία δύο ακόμη ανδρών, εκ των οποίων ο ένας αλβανικής καταγωγής. Στοιχείο που κάνει τους αναλυτές να πιστεύουν πως ίσως να της παζάρευαν επένδυση έξω από το Μπεράτι της Αλβανίας για επένδυση εργοστασίου εμφιάλωσης νερού στη θέση Μποκόβε.

Εξάλλου, αυτήν την ξακουστή πηγή είχε επισκεφθεί κι η ίδια, παίρνοντας μάλιστα και την Ελληνίδα πεθερά της στο ταξίδι. Η αποστολή αφορούσε το ενεργό ενδιαφέρον Κινέζων επιχειρηματιών, αλλά «πάγωσε».

Η Γιου Τινγκ ήταν παντρεμένη με Ελληνα, διέμενε στην Αρτέμιδα και ζούσε στη χώρα μας 24 χρόνια. Ο σύζυγός της, πάντως, που απουσίαζε στο εξωτερικό το κρίσιμο διάστημα, λέει πως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, της χρωστούσαν σχεδόν 500.000 ευρώ.

Η πώληση στην Κηφισιά

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις της αφορούσε την πώληση ακινήτου στην Κηφισιά, όπου άτομα πωλούσαν ακίνητο που δεν είχαν στην κατοχή τους με πλαστά έγγραφα, με το οφειλόμενο ποσό να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Η Κινέζα είχε λαμβάνειν 100.000 ευρώ από γυναίκα, ποσό που της είχε δανείσει το 2023, και 20.000 ευρώ από δικηγόρο.

Επιπλέον, η Τινγκ εμφανιζόταν ως νόμιμη εκπρόσωπος σε εταιρίες, όπως μια Airbnb υπό εκκαθάριση. Επίσης, υπήρχαν δύο συναλλαγματικές αξίας 60.000 ευρώ από επιχειρηματία κατασκευαστικού κλάδου. Η δικηγόρος της είχε προχωρήσει σε μηνύσεις και εξώδικα για την επίλυση όλων αυτών των διαφορών, ενώ ο σύζυγος έχει παραδώσει λεπτομερή αναφορά στις Αρχές για κάθε περίπτωση.

Τα περισσότερα μέλη της οικογένειας δεν είχαν πρόσβαση στο σπίτι στην Αρτέμιδα. Ο αδελφός του συζύγου της ήταν εκείνος που μπήκε στο σπίτι στις 10 Ιουνίου. Ολα τα παντζούρια ήταν ανοιχτά, η πόρτα δεν έφερε ίχνη παραβίασης και δεν έλειπαν χρήματα ή κοσμήματα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για προγραμματισμένη αποχώρηση, αλλά για κάτι ξαφνικό, που συνέβη αμέσως μετά την έξοδό της από το σπίτι, το οποίο διαθέτει κάμερες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Γι’ αυτό κιόλας, όπως τονίζεται, η δήλωση εξαφάνισης έγινε δύο ημέρες μετά και 23 ημέρες συνολικά από τότε που εξαφανίστηκε. Ο σύζυγός της είπε ότι το τελευταίο διάστημα δέχονταν σπανίως επισκέψεις, αφού οι περισσότεροι του κύκλου τους βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Πλην Κινέζων στην Αθήνα, η Τινγκ είχε γνωστούς μόνο μέσω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της.



Η αδελφή της, πάντως, τονίζει ότι η τελευταία τους επικοινωνία ήταν στις 29 Απριλίου, ενώ αντάλλαξαν ευχές στις 10 Μαΐου, στη Γιορτής της Μητέρας, μέσω ομαδικής συνομιλίας. Η Τινγκ είχε αναφέρει ότι είχε βγάλει ένα έγγραφο σαν διαβατήριο, που της επέτρεπε να ταξιδεύει ελεύθερα στην Αλβανία.

Το ψηφιακό στίγμα κοντά σε μοναστήρι στο Καρπενήσι

Η οικογένεια της Γιου Τινγκ δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια όσο οι ελληνικές Αρχές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της εξαφάνισής της.

Οπως αποκάλυψε η αδελφή της, έχουν επιστρατεύσει έναν μελλοντολόγο-μέντιουμ στην Κίνα, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, της έδωσε πληροφορίες για την πιθανή θέση της εξαφανισμένης, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Οι τελευταίες εντόπισαν το τελευταίο ψηφιακό στίγμα της Γιου Τινγκ σε ερημική περιοχή κοντά σε μοναστήρι στο Καρπενήσι, όμως η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται λόγω του συστήματος γεωεντοπισμού της εφαρμογής WeChat.



Οπως ισχυρίστηκε, το μέντιουμ τής είπε ότι η Γιου Τινγκ βρίσκεται νοτιοδυτικά από το σπίτι της, κρατείται μέσα σε μια κατοικία και δεν μπορεί να φύγει. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι μετέφερε αυτήν την πληροφορία επειδή πιστεύει σε τέτοιες πρακτικές, ενώ ανέφερε πως δεν έχει καμία νεότερη ενημέρωση για την πορεία των ερευνών.

Στη συνέχεια παρέθεσε αναλυτικά όσα τής είπε ο μάντης: «Στην κοινότητά μας πιστεύουμε πολύ στους μελλοντολόγους. Πήγα σε έναν μάντη για να ρωτήσω πού μπορεί να βρίσκεται η αδελφή μου και μου είπε ότι βρίσκεται νοτιοδυτικά από το σπίτι της. Μου ανέφερε ότι κάποιοι την έχουν κλεισμένη σε ένα σπίτι, χωρίς να μπορεί να βγει έξω. Με τον γαμπρό μου επικοινωνούμε, αλλά κι εκείνος δεν έχει νεότερα για τις έρευνες. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο» ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή.



Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες Αρχές και δεν αποτελούν μέρος της επίσημης έρευνας για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.

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