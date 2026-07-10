Φωτιά στις Σέρρες: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες – 112 για εκκένωση της Οινούσας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, σε αγροτοδασική έκταση έξω από την πόλη των Σερρών.

Το 112 έχει στείλει SMS για εκκένωση της περιοχής της Οινούσας προς το Νέο Σούλι.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Εξαιτίας όμως των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με το έργο της κατάσβεσης να είναι πολύ δύσκολο και την φωτιά να βρίσκεται λίγα μέτρα από τα πρώτα σπίτια στην Οινούσσα.

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