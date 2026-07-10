Φωτιά στη Μυτιλήνη - Ήχησε το 112

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Σανατορίου στην Αγιάσο της Μυτιλήνης.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εναέρια μέσα.

Έχει ενεργοποιηθεί το μήνυμα του 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι προς την περιοχή του Σανατορίου στην Αγιάσο της Μυτιλήνς.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται και εναέρια μέσα.

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ήχησε και το 112 στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.