Φωτιά τώρα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στις 15:00 στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Υψώματα.

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Στις 15:25 στάλθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την πυρκαγιά σε πραγματικό χρόνο μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε περί τις 15:00 στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Υψώματα.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Στις 15:25 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς.