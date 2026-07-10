Αίγιο: Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις για το έγκλημα - Η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης

Snapshot Η έρευνα επανεξετάζει το ενδεχόμενο η 54χρονη μητέρα να δολοφόνησε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Ο Ιταλός κατηγορούμενος υποστηρίζει την αθωότητά του και ισχυρίζεται ότι το μαχαίρι βρέθηκε στο δωμάτιο του Ολύμπιου που κοιμόταν εκεί.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 54χρονη είχε δεχθεί δύο χτυπήματα στο πρόσωπο, πιθανώς από τον γιο της πριν τον θάνατό της.

Η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης καταγράφει έντονη κατάθλιψη και μακροχρόνια κατάχρηση αλκοόλ, χωρίς ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό.

Η γυναίκα αρνήθηκε τη νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική, ενώ της προτάθηκε πρόγραμμα απεξάρτησης και τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την πλευρά του Ιταλού κατηγορούμενου ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεση έχει ξεκινήσει από την αρχή με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον με μεγάλη το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της το μοιραίο βράδυ της 9ης Ιουνίου μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου, και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Ο 65χρονος Ιταλός από την πρώτη στιγμή επέμενε στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την δολοφονία της Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου.

Τα νέα στοιχεία

Ο κατηγορούμενος έχει στο πλευρό του μία ομάδα ειδικών που προσπαθούν να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς του. Τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κατηγορούμενους αφορούν το μαχαίρι που εντοπίστηκε στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του ο Ολύμπιος κοιμόταν με το μαχαίρι στο δωμάτιό του. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μαχαίρι που δέχθηκε τα φονικά πλήγματα ο Ολύμπιος.

Ένα δεύτερο στοιχείο που παρουσιάζει ο Ιταλός προκύπτει και από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό της 54χρονης Μαρίας. Σύμφωνα με την εξέταση η γυναίκα είχε δεχθεί 2 χτυπήματα από γροθιές στο πρόσωπο και συγκριμένα, μία στο μάτι και μία στο μέτωπο.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο Ιταλός πρόκειται για χτυπήματα που ενδεχομένως έκανε ο Ολύμπιος στη μητέρα του λίγο πριν -σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του- η ίδια τον σκοτώσει με το όπλο.

Στο «φως» η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης

Στο μεταξύ, στο «φως» ήρθε η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης Μαρίας. Είναι γνωστό από μαρτυρίες ότι η 54χρονη ήταν σε καθεστώς ψυχικής έντασης. Μάλιστα η γυναίκα είχε επισκεφθεί και ψυχιατρική κλινική στο Ρίο.

Σύμφωνα με το Mega, οι γιατροί διέγνωσαν μία έντονη κατάθλιψη η οποία προέκυψε εξαιτίας ενός χειρουργείου στην καρδιά και της πρότειναν να νοσηλευθεί. Σημειώνεται ωστόσο ότι η διαταραχή της δεν ήταν τόσο ακραία ώστε η νοσηλεία τη να κριθεί αναγκαία. Μάλιστα οι γιατροί προτού αποχωρήσει με υπογραφή της από την κλινική της συνταγογράφησαν και ελαφρύ ηρεμιστικό.

Τι αναφέρει η ψυχιατρική διάγνωση:

«Κατά τη λήψη του ιστορικού, η ασθενής ανέφερε έναρξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας προ περίπου 2,5 ετών, εξαιτίας ενός χειρουργείου στην καρδιά. Ειδικότερα ανέφερε καταθλιπτική διάθεση, ψυχοκινητική επιβράδυνση, μειωμένη ενεργητικότητα, διαταραχές ύπνου και όρεξης χωρίς αναφερόμενη μεταβολή σωματικού βάρους, καθώς και περιστασιακές ευχές θανάτου. Επιπλέον ανέφερε μακροχρόνια κατάχρηση αλκοόλ, με διακοπή μόνο για χρονικό διάστημα λίγων μηνών στο πλαίσιο της ανωτέρω χειρουργικής επέμβασης.

Δεν διαπιστώθηκε ενεργός αυτοκτονικός ή/και ετεροκαταστροφικός ιδεασμός. Προτάθηκε νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική. Η ασθενής αρνήθηκε τη νοσηλεία και υπέγραψε σχετικό έντυπο. Παράλληλα ενημερώθηκαν οι οικείοι της και πέραν του συντρόφου της ασθενούς, τηλεφωνική ενημέρωση πραγματοποιήθηκε και προς τον γιο της. Προτείναμε ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών στερητικών συμπτωμάτων σε περίπτωση απότομης διακοπής του αλκοόλ, συνταγογραφήθηκε 1 BT Stedon 5 mg».

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