Snapshot Η νέα έρευνα για το διπλό φονικό στο Αίγιο εστιάζει σε ένα τηλεφώνημα της μητέρας προς τον γιο της που μπορεί να αποκαλύπτει το κίνητρο.

Η σκεπασμένη σορός του θύματος συνδέεται με εγκλήματα όπου ο δράστης έχει έντονο συναισθηματικό δέσιμο με το θύμα.

Υπάρχει η εικασία ότι η μητέρα μπορεί να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια σκέπασε τη σορό από ντροπή ή φροντίδα.

Τα τραύματα της μητέρας στο χέρι είναι επιφανειακές αμυχές και δεν υπάρχουν αμυντικά τραύματα ή μαχαιριά στην πλάτη.

Τα εγκληματολογικά ευρήματα αποκλείουν τον Ιταλό σύντροφο ως δράστη, καθώς δεν βρέθηκαν αποτυπώματα, DNA ή πυρίτιδα που να τον συνδέουν με το έγκλημα. Snapshot powered by AI

Από την αρχή, σαν να έγινε χθες θα ερευνηθεί από τις αρχές το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, 30 μέρες μετά το έγκλημα και με τον Ιταλό σύντροφο του θύματος να βρίσκεται προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό.

Στο επίκεντρο της νέας έρευνας έχουν μπει δύο στοιχεία που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την υπόθεση και να ανοίξουν την πόρτα των φυλακών στον κατηγορούμενο.

Το πρώτο στοιχείο είναι το τηλεφώνημα της μητέρας στο γιο πριν ο νεαρός ταξιδέψει στο Αίγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να του είπε: «Με έχουν βάλει να σου κάνω κακό». Κάτι που μπορεί να αποκαλύπτει κίνητρο.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η σκεπασμένη σορός του Ολύμπιου. Σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία αυτό συναντάται σε εγκλήματα με δράστη πρόσωπο που είναι έντονα συναισθηματικά δεμένο με το θύμα. Σκεπάζει το πτώμα από «ντροπή» για την πράξη του αλλά και ως «φροντίδα», όπως αναφέρεται.

Δεν αποκλείεται λοιπόν η μητέρα να σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια να τον σκέπασε για να μη βλέπει τι έκανε.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμα στα χέρια της το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή. Ωστόσο μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τραύματα της μητέρας στο χέρι είναι «δοκιμαστικά», είναι δηλαδή επιφανειακές αμυχές στην προσπάθειά της να αυτοτραυματιστεί. Επίσης δεν έχει αμυντικά τραύματα ούτε μαχαιριά στην πλάτη ενώ οι μαχαιριές στο στήθος είναι μαζεμένες σε ένα σημείο.

Τέλος όσα αποτελέσματα έχουν βγει από τα εγκληματολογικά εργαστήρια βγάζουν από το σκηνή του εγκλήματος τον Ιταλό. Δεν έχει βρεθεί ματωμένο αποτύπωμά του στο χώρο, δεν έχει βρεθεί DNA δικό του σε όπλο και μαχαίρι αλλά της Μαρίας, δεν έχει εντοπιστεί πυρίτιδα στα χέρια του, ενώ στα νύχια της γυναίκας υπάρχει DNA του γιου της.

Διαβάστε επίσης