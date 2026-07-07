Αίγιο: Τα επόμενα βήματα των Αρχών μετά το «αδιέξοδο» των ερευνών

Snapshot Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, καθώς δεν προκύπτουν στοιχεία ενοχής για τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν στον κατηγορούμενο παρουσία υπνωτικών ουσιών και κάνναβης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ήταν σε κατάσταση ληθάργου τη νύχτα του φόνου.

Οι αρχές θα προχωρήσουν σε νέες αναλύσεις κινητών, υπολογιστών και ψηφιακών μέσων, καθώς και στα δεδομένα μιας σκούπας ρομπότ που μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία για το έγκλημα.

Αναμένεται η ταυτοποίηση του DNA από κηλίδες αίματος σε σημεία του σπιτιού, που μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τη δολοφονία. Snapshot powered by AI

Σε αδιέξοδο έχουν φτάσει οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία, δεν διαφαίνεται ενοχοποίηση του Ιταλού συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση.

Από την ώρα της απόφασης, η δικηγόρος του 65χρονου Μαρία Ιατροπούλου, έκανε λόγο για προφυλάκιση που βασίζεται σε κενά στη δικογραφία, παρά σε στοιχεία ενοχής, ωστόσο, όσο η έρευνα προχωρά, αυτά τα κενά δεν καλύπτονται από τα αποτελέσματα.

Πρώτο στοιχεία που προκάλεσε ερωτηματικά σχετικά με τον ρόλο του Ιταλού το μοιραίο βράδυ ήταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν στις σορούς των δύο θυμάτων, καθώς δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 65χρονου στα νύχια των θυμάτων, ούτε στο κουζινομάχαιρο, ούτε στο όπλο με το οποίο δολοφονήθηκε ο 26χρονος Ολύμπιος.

Δεύτερο στοιχείο που οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό ήταν οι τοξικολογικές εξετάσεις του κατηγορουμένου, οι οποίες έδειξαν στον οργανισμό του ισχυρά υπνωτικά σκευάσματα και ουσίες κάνναβης. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τον εξαρχής ισχυρισμό του συντρόφου της 54χρονης Μαρίας που δολοφονήθηκε, ότι τη νύχτα του φονικού βρισκόταν σε κατάσταση ληθάργου και δεν άκουσε, ούτε κατάλαβε τίποτα, όταν μητέρα και γιος δολοφονούνταν.

Πού στρέφονται οι αρχές

Το επόμενο διάστημα, οι αρχές θα αναζητήσουν απαντήσεις, εξετάζοντας τρία στοιχεία της υπόθεσης. Αρχικά, θα προχωρήσουν σε νέες αναλύσεις στα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές και σε όλα τα ψηφιακά μέσα που διέθεταν τα θύματα και ο βασικός ύποπτος, αλλά και σε άλλες συσκευές που βρέθηκαν στην οικία που έγινε η διπλή δολοφονία.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των αρχών μπαίνει και μια σκούπα-ρομπότ που είχε η οικογένεια, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να ανακτήσουν τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής, καθώς η χαρτογράφηση των κινήσεών της ενδέχεται να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο του εγκλήματος, αλλά και να αποκαλύψει τη δραστηριότητα μέσα στο σπίτι στη διάρκεια των κρίσιμων ωρών, από τη δολοφονία μέχρι τον εντοπισμό των θυμάτων.

Ενδέχεται, μάλιστα, στη σκούπα-ρομπότ να βρίσκονται και απαντήσεις στο γιατί το σπίτι ήταν καθαρό, όταν οι αρχές μετέβησαν στη μονοκατοικία, γεγονός που αρχικά είχε κινήσει υποψίες, ότι ο Ιταλός είχε προλάβει να καθαρίσει τον χώρο για να αποκρύψει ενοχοποιητικά στοιχεία.

Τρίτον, οι αστυνομικοί αναμένουν την ταυτοποίηση του DNA για τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε δύο σημεία μέσα στο σπίτι και εκτός του δωματίου που βρέθηκαν νεκροί ο Ολύμπιος και η μητέρα του. Οι κηλίδες αίματος εντοπίστηκαν στο χολ που βρίσκεται έξω από το μοιραίο δωμάτιο και στην κρεβατοκάμαρα που συνήθιζαν να κοιμούνται η 54χρονη Μαρία και ο 65χρονος κατηγορούμενος από την Ιταλία.

Όπως αποκάλυψε το Mega, το πρώτο δείγμα αναφέρεται ως κηλίδα καστανέρυθρης απόχρωσης που βρέθηκε στην εξωτερική επιφάνεια ντουλαπιού στο δεύτερο δωμάτιο, στην κρεβατοκάμαρα δηλαδή του Ιταλού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, αυτό το αίμα ανήκει στην 54χρονη.

Το δεύτερο δείγμα εντοπίστηκε στην επιφάνεια δαπέδου του χολ έξω από την πόρτα του μπάνιου και εξωτερικά – μπροστά από την πόρτα του υπνοδωματίου όπου βρέθηκαν νεκροί η Μαρία και ο Ολύμπιος.

Η εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης

Πάντως, στα λόγια στενών συγγενών και φίλων των δύο θυμάτων, ξεχωρίζουν οι αναφορές στην εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης και τις προσπάθειες που έκαναν τόσο ο γιος όσο και ο Ιταλός, να σταθούν στο πλευρό της.

Για την εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση της Μαρίας μίλησε και η σύντροφος του 26χρονου Ολύμπιου στην κατάθεσή της, η οποία, μεταξύ άλλων, κατέθεσε χαρακτηριστικά πως ο Ολύμπιος της είχε πει «νομίζω πως η μαμά μου χάνει το μυαλό της».

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