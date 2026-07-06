Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

Snapshot Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου, συγκεκριμένα στο χολ και στην κρεβατοκάμαρα του Ιταλού κατηγορούμενου.

Το αίμα στην κρεβατοκάμαρα ανήκει στην 54χρονη Μαρία, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα DNA.

Βρέθηκαν υπνωτικά και κάνναβη στο αίμα του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου, στοιχείο που υποστηρίζει πως ήταν σε λήθαργο τη νύχτα του φονικού.

Η 54χρονη είχε εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση μετά από οικογενειακές απώλειες, όπως ανέφεραν συγγενείς.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με ανάλυση νέων πειστηρίων, ενώ ο Ιταλός παραμένει βασικός ύποπτος. Snapshot powered by AI

Ένα περίπου μήνα μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία στον Λογγό Αιγίου, οι αστυνομικοί αναμένουν την ταυτοποίηση του DNA για τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε δύο σημεία μέσα στο σπίτι και εκτός του δωματίου που βρέθηκαν νεκροί ο Ολύμπιος και η μητέρα του.

Οι κηλίδες αίματος εντοπίστηκαν στο χολ που βρίσκεται έξω από το μοιραίο δωμάτιο και στην κρεβατοκάμαρα που συνήθιζαν να κοιμούνται η 54χρονη Μαρία και ο 65χρονος κατηγορούμενος από την Ιταλία.

Όπως αποκάλυψε το Mega, το 1ο δείγμα αναφέρεται ως κηλίδα καστανέρυθρης απόχρωσης που βρέθηκε στην εξωτερική επιφάνεια ντουλαπιού στο δεύτερο δωμάτιο, στην κρεβατοκάμαρα δηλαδή του Ιταλού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, αυτό το αίμα ανήκει στην 54χρονη.

Το 2ο δείγμα εντοπίστηκε στην επιφάνεια δαπέδου του χολ έξω από την πόρτα του μπάνιου και εξωτερικά – μπροστά από την πόρτα του υπνοδωματίου όπου βρέθηκαν νεκροί η Μαρία και ο Ολύμπιος.

Υπνωτικά και κάνναβη βρέθηκαν στο αίμα του Ιταλού κατηγορούμενου

Για τη νύχτα του διπλού φονικού, ο Ιταλός κατηγορούμενος ανέφερε πως ξάπλωσε αρχικά στο υπνοδωμάτιο με τη σύντροφό του, αλλά στη συνέχεια σηκώθηκε επειδή εκείνη ροχάλιζε και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Το επόμενο πρωί, σηκώθηκε όπως είπε στις 11.00, ενώ έχει υποστηρίξει ότι δεν άκουσε τίποτα από τη στιγμή του στυγερού φονικού.

Ο εντοπισμός κατασταλτικής ουσίας και κάνναβης στον οργανισμό του 65χρονου, ήταν σύμφωνα με τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τον 65χρονο, ένα καθοριστικό στοιχείο που περίμεναν για να στοιχειοθετήσουν τον ισχυρισμό πως ο πελάτης τους βρισκόταν σε λήθαργο και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, τη νύχτα του διπλού εγκλήματος.

«Από όσα γνωρίζω δεν είχε νοσηλευτεί κανένας από τους δύο ούτε λάμβανε ψυχοφάρμακα. Η αδερφή μου ήταν λίγο πιο ευαίσθητη και ζορισμένη γιατί είχε χάσει τον άντρα της και τον αδερφό μας», είπε η αδελφή της 54χρονης.

Η εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης

Στα λόγια στενών συγγενών και φίλων των δύο θυμάτων, ξεχωρίζουν οι αναφορές στην εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης και τις προσπάθειες που έκαναν τόσο ο γιος όσο και ο κατηγορούμενος πλέον σύντροφός της, να σταθούν στο πλευρό της.

Οι αστυνομικοί περιμένουν τις επόμενες μέρες τα αποτελέσματα από την ανάλυση πειστηρίων που συνέλεξαν, ανάμεσα στα οποία και η σκούπα ρομπότ που υπήρχε στο σπίτι.

Όλα αυτά την ώρα που ο Ιταλός κατηγορούμενος παραμένει για τις Αρχές ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα. Τις επόμενες μέρες πάντως είτε θα επιβεβαιωθούν οι αρχικές υποψίες είτε η υπόθεση που μετατράπηκε σε θρίλερ, θα οδηγηθεί σε πλήρη ανατροπή.

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