Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δολοφονία και αυτοχειρία «δείχνουν» τα στοιχεία- Τι «βλέπει» το ελληνικό FBI

Προς ανατροπή φαίνεται πως βαίνει η υπόθεση θρίλερ με τους δύο νεκρούς στο Λογγό Αιγίου μετά τα τελευταία στοιχεία

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δολοφονία και αυτοχειρία «δείχνουν» τα στοιχεία- Τι «βλέπει» το ελληνικό FBI
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αστυνομικοί και το ελληνικό FBI εξετάζουν το σενάριο δολοφονίας του γιου και αυτοχειρίας της μητέρας στην υπόθεση διπλού φόνου στο Αίγιο.
  • Τα ευρήματα της νεκροψίας δεν δείχνουν σημάδια χτυπήματος στην πλάτη της μητέρας, όπως αρχικά είχε αναφερθεί.
  • Τα τραύματα στον καρπό της μητέρας είναι αμυχές παρόμοιες με αυτές σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας.
  • Ο ιατροδικαστής που αρχικά ανέφερε τραύμα στην πλάτη ερευνάται για πιθανή πλημμελή έρευνα και έχει ιστορικό πειθαρχικών διαδικασιών.
  • Το σενάριο τρίτου δράστη δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές.
Snapshot powered by AI

Σε πρωτόγνωρο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Λόγγο στο Αίγιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του FBI που ασχολούνται με την υπόθεση βαίνει προς ανατροπή καθώς όπως φαίνεται ενισχύεται το σενάριο του Ιταλού κατηγορούμενου ο οποίος εξακολουθεί να είναι προφυλακισμένος.

Ο 65χρονος που επιμένει από την πρώτη στιγμή στην αθωότητά του, υποστηρίζει ότι η γυναίκα μπορεί να σκότωσε τον 26χρονο με το φλόμπερ και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε προκαλώντας πολλαπλά τραύματα στον εαυτό της με το μαχαίρι.

Τι βλέπει το ελληνικό FBI

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που αποκάλυψε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές που εξετάζουν τον φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στον θάνατο της μητέρας και του γιου της.

Όπως είπε ο κ. Λαμπρόπουλος, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες της νεκροψίας, ότι πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας και αυτοχειρίας. Δηλαδή δολοφονία του γιου και αυτοχειρία της μητέρας.

Ο λόγος που οι Αρχές εξετάζουν πλέον αυτό το σενάριο είναι ότι το βασικό στοιχείο που προκύπτει από τις φωτογραφίες της νεκροψίας είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει το χτύπημα στην πλάτη για το οποίο γινόταν λόγος αρχικά.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα τραύματα που φέρει η μητέρα στον καρπό της είναι αμυχές. Σημειώνεται ότι παρόμοια τραύματα έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας όταν κάποιος μαχαιρώνει τον καρπό του σαν δοκιμαστικές ενέργειες προτού αυτομαχαιρωθεί.

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του ιατροδικαστή

Όπως τόνισε ο αστυνομικός συντάκτης, ο ιατροδικαστής της Πάτρας ο οποίος είχε προβεί αρχικά στη διαπίστωση ότι η μητέρα έφερε και ένα τραύμα στην πλάτη ελέγχεται από τις Αρχές. Στο παρελθόν μάλιστα, είχε κατηγορηθεί για μια σοβαρή ποινική υπόθεση και είχε κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.

Το πειθαρχικό του το αδρανοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, και συνέχισε να είναι προϊστάμενος, υπεύθυνος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας ενώ τώρα ερευνάται εάν η έρευνα που έκανε για το διπλό φονικό στην Πάτρα ήταν πλήρης.

«Θα πρέπει το ανθρωποκτονιών να αναλαμβάνει από την αρχή τέτοιες υποθέσεις»

Σε παρόμοιο τόνο ήταν και το σχόλιο του επίτιμου προέδρου ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργου Καλλιακμάνη.

«Οι περιφερειακές υπηρεσίες μπορεί να έχουν τις καλύτερες προθέσεις αλλά δεν έχουν την εμεπιρία. Γαα το λόγο αυτό θα πρέπει το Ανθρωποκτονιών να αναλαμβάνει από την αρχή τέτοιες υποθέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιακμάνης.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια θα εξεταστεί πλέον σοβαρά και ο ισχυρισμός του Ιταλού κατηγορούμενου ενώ όπως σημείωσε το σενάριο αυτό «παίζει πολύ» πόσο μάλλον αν απαοδειχθεί ότι η 54χρονη ήταν σχιζοφρενής.

«Να περιμένουμε τι θα πει ο ιατροδικαστής για το θανάσιμο τραύμα», σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Καλλιακμάνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint Κηφισιάς - Πάνω από 4.000 επισκέφτηκαν τα νέα σημεία εξυπηρέτησης

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αμυντική συμφωνία ανάμεσα σε Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία - Η ρήτρα για αμυντική συνδρομή

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Εξαφανίστηκε 14χρονος - Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Στενό του Ορμούζ: Τρία πλήγματα σε δεξαμενόπλοια μέσα σε 24 ώρες - Τι απαντά το Ιράν

19:13ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα: Ιδρυτικό Μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και Ασφάλεια (DSRB)

19:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Τα νέα στοιχεία ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα – Εξετάζεται η μητέρα να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε

19:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς και σε ποιες περιοχές χρησιμοποιείται το voucher

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώτα Πούλου: Αποχώρησε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη

18:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35

18:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθίζηση ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν πολλοί δρόμοι στο Μανχάταν

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκάλα Ερεσσού - Στη μάχη τέσσερα εναέρια μέσα

18:29ΥΓΕΙΑ

Μύθοι και αλήθειες για την μαγιονέζα: Οι ειδικοί εξηγούν τι πρέπει να προσέχετε

18:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Η στιγμή που ο 47χρονος μαχαιρώνει θανάσιμα το θύμα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την Αττική την Τετάρτη λόγω ορκωμοσίας

18:12LIFESTYLE

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Καρπούζι, παραλία και καλοκαιρινή ανάσα - Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές της

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Δύο γυναίκες νεκρές και 14 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου σε στάση

17:59LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Η αποκαλυπτική φωτογραφία της πριν το afterparty για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει ακόμη τη Γροιλανδία - «Έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ» - Παραδέχθηκε ότι βλάπτει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι, Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και φιλοφρονήσεις στον Ερντογάν

17:50ANNOUNCEMENTS

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

18:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Η στιγμή που ο 47χρονος μαχαιρώνει θανάσιμα το θύμα

19:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Τα νέα στοιχεία ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα – Εξετάζεται η μητέρα να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την Αττική την Τετάρτη λόγω ορκωμοσίας

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκάλα Ερεσσού - Στη μάχη τέσσερα εναέρια μέσα

18:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35

12:38LIFESTYLE

Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν στα social media

17:59LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Η αποκαλυπτική φωτογραφία της πριν το afterparty για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα από την ταλάντωση

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Φίδι δύο μέτρων «μπούκαρε» σε επιχείρηση - Δείτε βίντεο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: Στην κηδεία Χαμενεΐ ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ - Είχε ανακοινωθεί ότι σκοτώθηκε στο πρώτο χτύπημα

18:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθίζηση ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν πολλοί δρόμοι στο Μανχάταν

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι, Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και φιλοφρονήσεις στον Ερντογάν

16:44LIFESTYLE

Η προκλητική εμφάνιση της Κιάρα Φεράνι με nude φόρεμα στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε ποιο μέρος του σώματος ξεχνούν οι περισσότεροι να βάλουν αντηλιακό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ