Χανιά: Νάρκη εντοπίστηκε μόλις δέκα μέτρα από την παραλία Κουτάλα

Snapshot Νάρκη εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στην παραλία Κουτάλα στα Χανιά, σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή.

Το πυρομαχικό βρέθηκε σε βάθος 12 έως 15 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας-σπηλαίου Κουτάλα στο Κόκκινο Χωριό.

Το Πολεμικό Ναυτικό ενημερώθηκε άμεσα και προχωρά στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση της νάρκης.

Δεν έχει εξακριβωθεί η χρονολογία προέλευσης του πυρομαχικού.

Το Λιμεναρχείο Χανίων ανέλαβε τη διαχείριση της κατάστασης σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό. Snapshot powered by AI

Νάρκη εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στην παραλία «Κουτάλα» στα Χανιά της Κρήτης, σημαίνοντας συναγερμό στις Λιμενικές Αρχές.

Μάλιστα, η νάρκη εντοπίστηκε μόλις 10 μέτρα από την ακτή της παραλίας, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό. Πρόκειται για μία παραλία-σπήλαιο στο Κόκκινο Χωριό των Χανίων, ενώ το πυρομαχικό υλικό βρέθηκε σε βάθος περίπου 12 έως 15 μέτρα.

Το Πολεμικό Ναυτικό ειδοποιήθηκε άμεσα και αναμένεται να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου διαχειριστεί τη νάρκη.

Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη η χρονολογία προέλευσης του πυρομαχικού.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (νάρκης), στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας- σπήλαιου «ΚΟΥΤΑΛΑΣ» του Κόκκινου Χωριού.

Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 12-15 μέτρων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.

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