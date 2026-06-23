Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νάρκη σε βάθος 28 μέτρων στην Επανομή
Άμεσα στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό
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Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα κατά τις πρωινές ώρες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό νάρκης, στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, κατά τη διάρκεια επανελέγχου στα πλαίσια του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε βάθος 28 μέτρων.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.
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