Έλληνες πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα της νότιας Γαλλίας

Snapshot Στη νότια Γαία επιχειρούν 21 Έλληνες πυροσβέστες από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Pre-positioning Programme.

Η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης συμμετέχει αδιάλειπτα από την πρώτη μέρα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Από τις 7 Ιουλίου, οι πυροσβέστες συμμετέχουν καθημερινά στην αντιμετώπιση μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Carlencas-et-Levas υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Το Πυροσβεστικό Σώμα αναγνωρίζει την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και εκπαίδευση των στελεχών του, τονίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Snapshot powered by AI

Στα πύρινα μέτωπα της νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά οι Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστών (Pre-positioning Programme) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, από την πρώτη ημέρα ανάπτυξής της, η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης (Hellenic GFFF-V Module) συμμετέχει αδιάλειπτα στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Στην αποστολή συμμετέχουν 21 πυροσβέστες από την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), οι οποίοι έχουν ήδη επιχειρήσει σε διαδοχικά πύρινα μέτωπα, ενώ από τις 7 Ιουλίου μετέχουν καθημερινά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Carlencas-et-Levas, υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

«Με υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, άρτια εκπαίδευση και πνεύμα συνεργασίας, τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της αμοιβαίας συνδρομής στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών», σημειώνει το Πυροσβεστικό Σώμα σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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