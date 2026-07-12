Πέθανε ο ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Snapshot Ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες της φωτιάς στον Ασπρόπυργο πέθανε στο ΚΑΤ λόγω εγκαυμάτων στο 90% του σώματος και εισπνευστικού εγκαύματος.

Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν από τη φωτιά, εκ των οποίων τρεις υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα στους δύο συλληφθέντες, τον ιδιοκτήτη του συνεργείου και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.

Η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου, πιθανότατα προπανίου, στο βυτιοφόρο που εξερράγη. Snapshot powered by AI

Την τελευταία του πνοή «άφησε» σήμερα το πρωί (12/07) στο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν μεταφερθεί εσπευσμένα στο ΚΑΤ, ενώ, ο τρίτος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», έχοντας υποστεί εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα στους συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών εις βάρος των δύο συλληφθέντων. Οι κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εξερράγη έπειτα από διαρροή υγραερίου, πιθανότατα προπανίου.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα (13/07). Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

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