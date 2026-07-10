Στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο
Η δίωξη αφορά τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο
Στον ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος τους η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.
Η δίωξη αφορά, κατά περίπτωση, τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ σε βαθμό πλημμελήματος τους αποδίδονται η βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και η μη λήψη και τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.
Με την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή θα ξεκινήσει η κύρια ανάκριση, από την οποία θα κριθεί αν οι ποινικές ευθύνες περιορίζονται στους δύο κατηγορούμενους ή αν τα στοιχεία της δικογραφίας οδηγήσουν στην άσκηση διώξεων και σε άλλα πρόσωπα.