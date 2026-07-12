Τραγωδία στο Μπρνο: Δύο αναβάτες νεκροί σε δυστύχημα στην εκκίνηση αγώνα Superbikes

Η FIM επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο αναβατών στο Alpe Adria International Motorcycle Championship στην πίστα του Μπρνο, με το υπόλοιπο πρόγραμμα του αγωνιστικού τριημέρου να ακυρώνεται.

Newsbomb

Τραγωδία στο Μπρνο: Δύο αναβάτες νεκροί σε δυστύχημα στην εκκίνηση αγώνα Superbikes
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε στην πίστα του Μπρνο στην Τσεχία, καθώς δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο (11/7) κατά τη διάρκεια αγώνα του Alpe Adria International Motorcycle Championship (AAIMC).

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοτοσικλετισμού (FIM) επιβεβαίωσε πως ο 32χρονος Αυστριακός Φίλιπ Στάινμαϊρ υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο του ατυχήματος, ενώ ο 43χρονος Ρουμάνος Άντριαν Ρους μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου αργότερα κατέληξε.

Μετά το τραγικό περιστατικό, οι διοργανωτές αποφάσισαν την ακύρωση όλου του υπόλοιπου προγράμματος του αγωνιστικού τριημέρου. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως δεν πρόκειται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, από σεβασμό προς τις οικογένειες των δύο αναβατών.

Το AAIMC αποτελεί ένα πρωτάθλημα έξι αγώνων που διεξάγεται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και αφορά μοτοσικλέτες παραγωγής. Ο τρίτος γύρος της φετινής διοργάνωσης φιλοξενήθηκε στην πίστα του Μπρνο, η οποία αποτελεί μία από τις γνωστές εγκαταστάσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και φιλοξενεί επίσης το Grand Prix Τσεχίας του MotoGP.

Μετά το ατύχημα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν ολόκληρο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Ως εκ τούτου, δεν θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένοι αγώνες του Supersport 300 European Cup, του Supersport 600 European Cup, του Superstock 1000 European Cup και του Women’s European Championship.

Στο συγκεκριμένο αγωνιστικό τριήμερο υπήρχε και ελληνική παρουσία, με τη συμμετοχή των Δημήτρη Καρακώστα και Μιχάλη Σπηλιώτη. Οι δύο Έλληνες αναβάτες, ωστόσο, δεν ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Η ανακοίνωση της FIM Europe

«Η FIM Europe εκφράζει τη βαθιά της θλίψη επιβεβαιώνοντας ότι δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε κατά το πρόγραμμα του Σαββάτου του Alpe Adria International Motorcycle Championship στο Automotodrom Brno.

Παρά την άμεση επέμβαση των ιατρικών υπηρεσιών, ο Φίλιπ Στάινμαϊρ (Αυστρία, 13 Αυγούστου 1993) υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη στο ατύχημα. Ο Άντριαν Ρους (Ρουμανία, 11 Αυγούστου 1982) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα κατέληξε.

Μετά το ατύχημα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν ολόκληρο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Ως εκ τούτου, δεν θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένοι αγώνες του Supersport 300 European Cup, του Supersport 600 European Cup, του Superstock 1000 European Cup και του Women’s European Championship.

Η FIM Europe, η Alpe Adria Motorcycle Union, η AAcademy (διοργανώτρια εταιρεία) και το Automotodrom Brno εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους, τις ομάδες και τους οικείους των Φίλιπ Στάινμαϊρ και Άντριαν Ρους. Από σεβασμό προς τις οικογένειες που πενθούν, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δεν είναι απλώς ένας αγώνας: Παίκτες της Αργεντινής τραγουδούν συνθήματα κατά της Αγγλίας με αναφορές στα Φόκλαντ – Βίντεο

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης για επίθεση στο σπίτι Βολουδάκη: Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ζευγάρι Βρετανών διασώθηκε από φαράγγι με βαριά εγκαύματα μετά τις φονικές πυρκαγιές - Φώναζαν για βοήθεια

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου στο Ηράκλειο - Συγκρούστηκε με δέντρο, παρέσυρε παρκαρισμένα οχήματα και τινάχθηκε στον αέρα

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο προστατεύει η ομπρέλα παραλίας από τον ήλιο

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για τα απειλητικά συνθήματα στην οικία της Βολουδάκη: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Καίει χαμηλή βλάστηση

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έσπασε και πυρπόλησε το αυτοκίνητο της συζύγου του αδερφού του

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ την επίθεση με απειλητικά μηνύματα αγνώστων έξω από το σπίτι της Βολουδάκη

13:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ατελείωτες ουρές στη Σουρωτή για τον Άγιο Παΐσιο: Συρρέουν πιστοί από όλη την Ελλάδα – Βίντεο

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα bunker του Βερολίνου: Ο φόβος του πολέμου ξυπνά παλιούς εφιάλτες - Από 2000 έχουν απομείνει 579

13:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τραγωδία στο Μπρνο: Δύο αναβάτες νεκροί σε δυστύχημα στην εκκίνηση αγώνα Superbikes

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμαρχος Χανίων για επίθεση στο σπίτι της Βολουδάκη: «Όταν κάποιος φτάνει στην απειλή κατά ζωής, έχει βγει εκτός Δημοκρατίας»

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα - Τι είναι το Manhattanhenge

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι: Καμία απειλή από τη βαλίτσα που βρέθηκε σε δρόμο στου Ψυρρή

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στα social media με... viral παντελόνι από γνωστό πολυκατάστημα: «Θα μας σκοτώσει, παρά λίγο να σπάσω τον λαιμό μου 46 φορές»

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Λίντσεϊ Γκράχαμ: «Ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους και γερουσιαστές»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα μεταφορά 11χρονου από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

12:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βιολόγοι κατέγραψαν λευκό καρχαρία να τρέφεται με νεκρή φάλαινα στο Ρόουντ Άιλαντ - Δείτε το σπάνιο βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στα social media με... viral παντελόνι από γνωστό πολυκατάστημα: «Θα μας σκοτώσει, παρά λίγο να σπάσω τον λαιμό μου 46 φορές»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου στο Ηράκλειο - Συγκρούστηκε με δέντρο, παρέσυρε παρκαρισμένα οχήματα και τινάχθηκε στον αέρα

10:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία φωνάζει για το… αόρατο καλώδιο που άλλαξε το ματς με την Αγγλία – Τι απαντά η FIFA

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τεχεράνη: Ποιος είναι ο μασκοφόρος που τράβηξε τα βλέμματα στην κηδεία του Χαμενεΐ

13:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τραγωδία στο Μπρνο: Δύο αναβάτες νεκροί σε δυστύχημα στην εκκίνηση αγώνα Superbikes

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Από την διάγνωση της κόρης του με Διαβήτη Τύπου 1 στο απαιτητικό Τρίαθλο «Ironman»: «Όταν λυγίζω σκέφτομαι την ευθύνη που έχω απέναντι στα παιδιά μου»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν - Πότε και πού κάνει πρεμιέρα

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Καίει χαμηλή βλάστηση

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έσπασε και πυρπόλησε το αυτοκίνητο της συζύγου του αδερφού του

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικοί σεισμοί στην Εύβοια – Αισθητή δόνηση 3,4 Ρίχτερ στην Αττική

13:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ατελείωτες ουρές στη Σουρωτή για τον Άγιο Παΐσιο: Συρρέουν πιστοί από όλη την Ελλάδα – Βίντεο

11:00WHAT THE FACT

Από σκουπίδια... σε σπίτια: Τα «τούβλα Lego» που χτίζουν κατοικία 40 τ.μ. σε 5 ημέρες

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι δύο σπουδαίοι ημιτελικοί - Πότε θα διεξαχθούν

10:30WHAT THE FACT

Το ξεχασμένο κράτος ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία που εξαφανίστηκε μετά από 700 χρόνια

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει ποτέ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ