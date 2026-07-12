Γιώργος Μυλωνάκης: «Τραβάω την κουρτίνα στην τοξικότητα» - Τι είπε για την περιπέτεια της υγείας του

Μίλησε μεταξύ άλλων και για την ημέρα που κατέρρευσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Γιώργος Μυλωνάκης: «Τραβάω την κουρτίνα στην τοξικότητα» - Τι είπε για την περιπέτεια της υγείας του
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Τραβάω την κουρτίνα στην τοξικότητα», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης μιλώντας για πρώτη φορά μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε.

Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, μίλησε μεταξύ άλλων και για την ημέρα που κατέρρευσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου: «Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου. Την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Τα κεφάλια πάνω από τα δικό μου κεφάλι. Την αγωνία τους», ανέφερε ο υφυπουργός που μίλησε με ευγνωμοσύνη για την οικογένειά του: «Η γυναίκα και τα παιδιά μου στάθηκαν σαν βράχοι», είναι η χαρακτηριστική αναφορά του.

«Η αλητεία δεν έχει πάτο»

Για την εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα από μέσα ενημέρωσης της Αθήνας και της Λευκωσίας, που τον εμφάνιζαν εμπλεκόμενο σε υπόθεση παιδεραστίας, ο Γιώργος Μυλωνάκης απάντησε: « Ήμουν εξοικειωμένος, αλλά αυτό που συνέβη, ξεπέρασε κάθε όριο. Φανταστείτε ότι κατασκεύασαν υποτιθέμενα μηνύματα από το κινητό μου, τη φωνή μου. Δυστυχώς στις ημέρες μας κυριαρχεί αλητεία που δεν έχει πάτο».

Και πρόσθεσε: «Η χώρα έχει πρόβλημα όταν ο δημόσιος διάλογος και η πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τόσο δηλητήριο. Εγώ για την υπόθεση της Κύπρου πήγα μέχρι τον εισαγγελέα, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αλλά αυτή η κατάσταση στην πατρίδα μας δεν είναι κανονική, πρέπει να αλλάξει», τόνισε.

«Θα τραβήξω κουρτίνα» στη χυδαιότητα, διευκρίνισε εννοώντας ότι δεν θα την αφήνει να περνάει μέσα του, θα βάλει κάποια όρια.

Η συνεργασία με τον πρωθυπουργό

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφορά τη συνεργασία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και ειδικότερα πώς γνωρίστηκαν όταν ο δεύτερος ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης: «Τότε λοιπόν πίστεψα βαθιά ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση είναι εκείνος. Είχε απόλυτη γνώση του τι συμβαίνει και όραμα να το σταματήσει. Και από τότε είμαι αταλάντευτα στο πλευρό του».

Και, στη συνέχεια ανέφερε ότι «η αίσθηση του καθήκοντος με όπλισε με δύναμη και θέληση. Ως άνθρωπος με ενδιαφέρει να κάνω το σωστό. Και αν μέσα μου το έχω ξεκάθαρο, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Δουλεύω για την πατρίδα, λοιπόν, και κατ' επέκταση για τον Μητσοτάκη».

«Δεν θέλω να κατέβω στην πολιτική»

Στο ερώτημα για τα προσωπικά του σχέδια, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει προσωπική ατζέντα, εξ άλλου «δεν θέλω να κατέβω στην πολιτική, δεν έχω ζητήσει κάτι για εμένα, δεν με νοιάζει να προβάλλομαι, το αντίθετο». Είναι, άλλωστε, όπως υπογράμμισε, η πρώτη συνέντευξή του σε εφημερίδα από την αρχή της σταδιοδρομίας του.

«Πιστεύω στο δημόσιο συμφέρον. Εν προκειμένω πιστεύω ότι αυτό σήμερα υπηρετείται από τον πρωθυπουργό με τους καλύτερους όρους. Ιστορικά και πρακτικά», κατέληξε.

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