Η αποκατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη και ο κρίσιμος ρόλος της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία συγχαίρει όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» που συνέβαλαν στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Ο Γιώργος Μυλωνάκης
Ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «Ευαγγελισμό»
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ΥΓΕΙΑ
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  • Η επιτυχημένη αντιμετώπιση του περιστατικού του Γιώργου Μυλωνάκη επιτεύχθηκε μέσω της άμεσης ενδοαγγειακής θεραπείας (εμβολισμού) από εξειδικευμένους Επεμβατικούς Νευροακτινολόγους.
  • Η Επεμβατική Νευροακτινολογία απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδικευμένη εκπαίδευση, καθώς οι επεμβάσεις στα αγγεία του εγκεφάλου δεν αποτελούν γενική ιατρική πράξη.
  • Παρόμοια περιστατικά αντιμετωπίζονται καθημερινά σε Τμήματα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας σε όλη την Ελλάδα, με αποτελεσματικότητα και λιγότερες επιπλοκές σε σχέση με τη χειρουργική αντιμετώπιση.
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Για την αίσια έκβαση της σοβαρής περιπέτειας υγείας που έζησε ο Γιώργος Μυλωνάκης, και τον ρόλο που έπαιξε ο εμβολισμός στην αντιμετώπιση του ανευρύσματος, τοποθετείται η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Με αφορμή τη χθεσινή δημόσια επιστροφή του Γιώργου Μυλωνάκη στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» -ο οποίος συνεχίζει την αποκατάσταση-, η Εταιρεία τονίζει ότι επιβεβαιώνονται πλήρως οι θέσεις της, για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και το θεσμικό πλαίσιο της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας.

Αρχικά, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία συγχαίρει όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» που συνέβαλαν στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού. «Η διάσωση και η αποκατάσταση ενός ασθενούς με ρήξη ενδοκρανιακού ανευρύσματος αποτελεί το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας εξειδικευμένων ιατρών και επαγγελματιών υγείας, από την επείγουσα απεικόνιση, διάγνωση και τη νοσηλεία έως την εξειδικευμένη ενδοαγγειακή θεραπεία και την αποκατάσταση. Η άμεση ενδοαγγειακή αντιμετώπιση (εμβολισμός) του περιστατικού πραγματοποιήθηκε από τους δύο υψηλά εξειδικευμένους Επεμβατικούς Νευροακτινολόγους Μαρία Πολίτη και Ευτύχιο Αρχοντάκη, και όχι από χειρουργούς, όπως είχε εσφαλμένα αναφερθεί σε αρκετά δημοσιεύματα» διευκρινίζει η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία.

Καθημερινά αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι στα Τμήματα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας εντός των Ακτινολογικών Τμημάτων όλης της χώρας, καθημερινά αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά, αν και λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό.

«Η επιτυχής έκβαση του περιστατικού αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της υψηλής αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης θεραπευτικής μεθόδου, η οποία αντικαθιστά με μεγάλη επιτυχία και σαφώς λιγότερες επιπλοκές τη χειρουργική αντιμετώπιση σε σημαντικό αριθμό ασθενών. Παρόμοια περιστατικά, αν και λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, αντιμετωπίζονται καθημερινά στα Τμήματα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας εντός των Ακτινολογικών Τμημάτων όλης της χώρας, απαιτώντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, εμπειρίας και εξειδικευμένες ομάδες. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι επεμβάσεις στα αγγεία του εγκεφάλου υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, στο Ακτινολογικό Τμήμα, δεν αποτελούν γενική ιατρική πράξη, αλλά πεδίο που βασίζεται σε μακρόχρονη, δομημένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Νευροακτινολογία και την Επεμβατική Ακτινολογία, σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα».

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία επαναφέρει το ζήτημα των πρόσφατων θεσμικών ρυθμίσεων, σχετικά με την αντικατάσταση της διεθνώς αναγνωρισμένης εξειδίκευσης της «Επεμβατικής Νευροακτινολογίας» από τον όρο «Νευροεπεμβατική Ιατρική», τονίζοντας ότι συνιστούν πλήρη απόκλιση τόσο από τα διεθνή πρότυπα όσο και από την τεκμηριωμένη εισήγηση των ειδικών του πεδίου. «Σε ένα τόσο εξειδικευμένο πεδίο άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλεια των ασθενών, η πλήρης αυτή απόκλιση από τα διεθνή πρότυπα απαιτεί την άμεση προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου» αναφέρει και καλεί το υπουργείο Υγείας «για μία ακόμη φορά, να αναθεωρήσει τη σχετική υπουργική απόφαση και να υιοθετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις της επιτροπής των ειδικών για την εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία»

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