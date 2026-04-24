Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για τη «Νευροεπεμβατική Ιατρική»-Στο επίκεντρο τα εγκεφαλικά επεισόδια

Θέση στη διαμάχη που έχει ανοίξει με το υπουργείο Υγείας, για την εισαγωγή του όρου «Νευροεπεμβατική Ιατρική» στην εξειδίκευση Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, παίρνει ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών, που εκπροσωπεί τους ιατρούς που καθημερινά διαγιγνώσκουν, νοσηλεύουν και αντιμετωπίζουν ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Η Επεμβατική Νευροακτινολογία περιλαμβάνει εξειδικευμένες επεμβατικές πράξεις, όπως η ενδοαγγειακή χειρουργική για ανευρύσματα και αγγειακές δυσπλασίες εγκεφάλου, η επείγουσα εκλεκτική ενδοαγγειακή θρομβόλυση - θρομβεκτομή σε βαριά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια κλπ.

Οι ακτινολόγοι είναι στα «κάγκελα» με την πρόσφατη ρύθμιση του υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, που εισάγει νέα εξειδίκευση υπό την ονομασία «Νευροεπεμβατική Ιατρική». Μάλιστα, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης. Επιστήμονες οπως ο Θάνος Χαλαζωνίτης ( Πρόεδρος ΕΑΕ, Εκπρόσωπος Ελλήνων Ακτινολόγων στην UEMS, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου & Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»), ο Αντώνης Τσάνης (Πρόεδρος Επιτροπής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων Ελλάδος, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»), ο Παναγιώτης Παπαναγιώτου (Καθηγητής ΕΚΠΑ, Επεμβατικός Νευροακτινολόγος Νοσοκομείο «Αρεταίειο»), κατήγγειλαν σε συνέντευξη Τύπου (11/03/2026) ότι διακυβεύεται η ασφάλεια των ασθενών, καθώς επεμβάσεις εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης ενδέχεται να πραγματοποιούνται από ιατρούς χωρίς εκπαίδευση στη διαχείριση ακτινοβολίας και των επεμβατικών τεχνικών.

Όπως τονίζει ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών, ο νέος όρος δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και δεν αντιστοιχεί σε καθιερωμένη ιατρική εξειδίκευση. Αντιθέτως, οι ενδαγγειακές επεμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, καθώς και άλλων αγγειακών παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος, εντάσσονται παγκοσμίως στην Επεμβατική Νευροακτινολογία και διενεργούνται σε οργανωμένα Ακτινολογικά Τμήματα από ιατρούς με εξειδικευμένη εκπαίδευση.

«Αφορά την ασφάλεια των ασθενών»

Στην Ελλάδα, οι Μονάδες Επεμβατικής Νευροακτινολογίας λειτουργούν επί σειρά ετών σε νοσοκομεία της χώρας και αποτελούν κρίσιμο πυλώνα για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων, καθώς και άλλων παθήσεων του νευρικού συστήματος που απαιτούν διακαθετηριακή ή διαδερμική παρέμβαση. Η αντικατάσταση της καθιερωμένης αυτής ορολογίας με έναν ασαφή και μη αναγνωρισμένο τίτλο δημιουργεί σύγχυση ως προς το ποιοι ιατροί διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και σε ποιες δομές παρέχονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, εξηγεί ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών.

Η σύγχυση αυτή δεν περιορίζεται στην ορολογία, αλλά αφορά άμεσα την ασφάλεια των ασθενών. Οι εν λόγω επεμβάσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και υψηλού κινδύνου, προϋποθέτοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση, σημαντική εμπειρία και πλήρη κατανόηση της χρήσης ακτινολογικού εξοπλισμού και των αρχών ακτινοπροστασίας. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να καθορίζονται με σαφήνεια και αυστηρότητα οι προϋποθέσεις εισόδου στην εξειδίκευση, η διάρκεια και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, η ποιότητα των εκπαιδευτικών κέντρων, ο όγκος και το φάσμα των περιστατικών, η επάρκεια των εκπαιδευτών, καθώς και η ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης και πιστοποίησης των εκπαιδευομένων.

Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών καλεί την Πολιτεία να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πρότυπα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο εκπαίδευσης στην Επεμβατική Νευροακτινολογία, η οποία αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων και να αποσύρει το νέο όρο.

Τι θα γίνει με τις Μονάδες Επεμβατικής Νευροακτινολογίας

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) έχει ζητήσει, επίσης, την απόσυρση της νέας εξειδίκευσης, κάνοντας μάλιστα λόγο για αντιεπιστημονικές μεθοδεύσεις, προς «εξυπηρέτηση επιδιώξεων συγκεκριμένων κύκλων που επιδιώκουν να "ιδιοποιηθούν" το αντικείμενο της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας χωρίς να είναι ούτε Ακτινολόγοι ούτε Νευροχειρουργοί».

«Η πολιτεία επί σειρά ετών και επί δυο διαδοχικών κυβερνήσεων αρνείται επίμονα την έναρξη της εξειδίκευσης στην χώρα μας κατά τα διεθνή πρότυπα (εξειδίκευση διάρκειας τριών ετών με εξειδικευόμενους που θα έχουν τίτλο βασικής ειδικότητας Ακτινολογίας ή Νευροχειρουργικής). Έχει μεγάλη ευθύνη η ηγεσία του ΚΕΣΥ (Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας) που επιχειρεί πρακτικά την αλλοίωση των διεθνών επιστημονικών προτύπων με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων κερδοσκοπικών συμφερόντων αφού αυτές οι μεθοδεύσεις έχουν σαφέστατη σκοπιμότητα να διαλύσουν τα τμήματα και τις μονάδες Επεμβατικής Νευροακτινολογίας των δημόσιων νοσοκομείων (τμήματα και μονάδες ΕΣΥ και πανεπιστημιακές), να υπονομεύσουν την μελλοντική παραπέρα ανάπτυξη του αντικειμένου στον δημόσιο τομέα περίθαλψης και να επιβάλουν πως αυτές οι εξειδικευμένες επεμβατικές πράξεις (ενδοαγγειακή χειρουργική για ανευρύσματα και αγγειακές δυσπλασίες εγκεφάλου, επείγουσα εκλεκτική ενδοαγγειακή θρομβόλυση - θρομβεκτομή σε βαριά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια κλπ.), θα διεξάγονται σε ιδιωτικές κλινικές» υποστηρίζει η ΕΙΝΑΠ.

Οι νευρολόγοι υπέρ της ρύθμισης Θεμιστοκλέους

Υπέρ της απόφασης του Υφυπουργού και της νέας εξειδίκευσης είναι η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία. Όπως υποστηρίζει, «οι ενδαγγειακές επεμβάσεις στον εγκέφαλο, όπως η μηχανική θρομβεκτομή για το οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, πραγματοποιούνται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες από πολυεπιστημονικές ομάδες που περιλαμβάνουν ακτινολόγους, νευρολόγους, νευροχειρουργούς και άλλους εξειδικευμένους ιατρούς».

«Ο λόγος που πολλές χώρες ακολουθούν αυτό το μοντέλο είναι απλός: το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και οι λοιπές παθήσεις του εγκεφάλου είναι επείγουσες καταστάσεις όπου η ταχεία αντιμετώπιση σώζει ζωές και εγκεφαλικό ιστό. Όσο περισσότεροι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ιατροί υπάρχουν σε ένα σύστημα υγείας, τόσο περισσότερες ζωές και έτη αναπηρίας μπορούν να σωθούν» τονίζει η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία και προσθέτει:

«Η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα μας έχει πολύ λίγους επεμβατικούς νευροακτινολόγους σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού. Ακόμη και στην Αττική, υπάρχουν ημέρες όπου σε κάποια δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχει διαθέσιμη ομάδα για να πραγματοποιηθεί μηχανική θρομβεκτομή. Σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας η θεραπεία είναι πρακτικά απρόσιτη καθώς ακόμη και σε μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία δεν υπάρχει επεμβατικός νευροακτινολόγος και η δυνατότητα μηχανικής θρομβεκτομής που απαιτεί χρονικά όρια και προϋποθέσεις ακυρώνεται. Επιπρόσθετα, στην περιοχή της Αττικής στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπάρχουν ελάχιστα εξειδικευμένα κέντρα εμβολισμού ανευρυσμάτων εγκεφάλου και αγγειακών δυσπλασιών.

»Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία υποστηρίζει την ανάπτυξη πολυεπιστημονικών ομάδων, όπου νευρολόγοι με ειδική εκπαίδευση μπορούν να συνεργάζονται με ακτινολόγους και νευροχειρουργούς, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες».