Μυλωνάκης: Βίντεο από τον διοικητή του Ευαγγελισμού για την επίσκεψή του στο νοσοκομείο

Το «ευχαριστώ» του Γιώργου Μυλωνάκη στους γιατρούς και το μήνυμά του

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μυλωνάκης: Βίντεο από τον διοικητή του Ευαγγελισμού για την επίσκεψή του στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, επισκέφτηκε τον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό μετά την ανάρρωσή του από ανεύρυσμα.
  • Ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, δημοσίευσε στο TikTok στιγμιότυπα από την επίσκεψη, χαρακτηρίζοντας τον Μυλωνάκη «νικητή».
  • Στην επίσκεψη βρέθηκαν επίσης η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου και η διευθύντρια ΜΕΘ Αναστασία Κοτανίδου.
  • Στην ανάρτησή του, ο Μυλωνάκης τόνισε την αξία της επιστήμης, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς το προσωπικό, την οικογένειά του και όσους τον στήριξαν.
Snapshot powered by AI

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε στον λογαριασμό του στο TikTok ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, με αφορμή την επίσκεψη του Γιώργου Μυλωνάκη στο νοσοκομείο, έπειτα από την πολυήμερη νοσηλεία του, αφού υπέστη ανεύρυσμα.

Στο βίντεο που ανέβασε ο κ. Γρηγορόπουλος, φαίνεται μία selfie φωτογραφία που έβγαλε με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, στην οποία έγραψε «Γύρισε νικητής!», ενώ στη συνέχεια στο βίντεο φαίνεται η είσοδος του κ. Μυλωνάκη στην πτέρυγα του νοσοκομείου, όπου τον υποδέχτηκαν ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Συγκινητικές στιγμές στη ΜΕΘ, καθώς ο υφυπουργός επέστρεψε να ευχαριστήσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκε δίπλα του στις δύσκολες στιγμές που πέρασε», έγραψε επιπλέον ο διοικητής του Ευαγγελισμού.

Το «ευχαριστώ» στους γιατρούς και το μήνυμα του Γιώργου Μυλωνάκη

Εμφανώς αδυνατισμένος, αλλά χαμογελαστός, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την πολύμηνη περιπέτεια υγείας του, στο πλαίσιο της οποίας νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

Δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο σπίτι του και αφού είχε νοσηλευτεί για δύο μήνες στον Ευαγγελισμό και σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, έπειτα από το ανεύρυσμα που υπέστη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, θέλησε να ευχαριστήσει σήμερα γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για τη σταθεροποίηση της υγείας του και τη θεραπεία του.

Δίπλα του, βρισκόταν η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, καθώς και η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και διευθύντρια ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, Αναστασία Κοτανίδου. Στη φωτογραφία που ανέβασε, εκτός από ιατρούς και νοσηλευτές που πόζαραν μαζί του, βρισκόταν και ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας.

Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44ΕΛΛΑΔΑ

«Χτυπούσαν τα κουδούνια και βγήκαμε έξω» - Πώς σώθηκαν οι ένοικοι από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Η κατάρρευση στην Αλκμήνης 22 προκλήθηκε από εργασίες ανέγερσης νέας 5ώροφης πολυκατοικίας στην Αλκμήνης 20

15:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οπαδοί της Παραγουάης έμειναν στα «κρύα του λουτρού» - Έσβησε η οθόνη στα πέναλτι με την Γερμανία - Δείτε βίντεο

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Ορόσημο για την Κυπριακή ΑΟΖ: Δήλωση εμπορευσιμότητας από Exxon Mobil και QatarEnergy για «Γλαύκο» και «Πήγασο»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε έξι οδούς μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας

15:20ANNOUNCEMENTS

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες (vid.)

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι - Επιχειρούν 25 πυροσβέστες και ελικόπτερο

15:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παραδόθηκε στις Αρχές 18χρονος που φέρεται να σχετίζεται με την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Από την Ολλανδία έως την Κίνα και τις ΗΠΑ: Εντυπωσιακές εικόνες από το «Φεγγάρι της Φράουλας», την πρώτη πανσέληνο του Ιουνίου

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα: Εντοπίστηκαν οι 4 πιθανοί αγνοούμενοι - Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ

14:55ANNOUNCEMENTS

«Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» του Άκη Δήμου - Από τον Οκτώβριο στο Θέατρο ΦΙΛΙΠ

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Μετανάστευσης: Χρηματοδοτούνται έργα υποδομών στη Μυτιλήνη με περισσότερα από 3,14 εκατ.

14:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους: Επαναλειτουργεί έπειτα από 12 χρόνια με υπερσύγχρονες υποδομές

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίδραση Κακλαμάνη για την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε βουνό έπειτα από πιθανή επίθεση αρκούδας

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας... «επι τρία» για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με 173 ψήφους υπέρ

14:33LIFESTYLE

Eurovision: Ξεσπά η Λίντα Λαμπένιους από τη Φινλανδία για τα αποτελέσματα

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Αυτή η πολυκατοικία κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: 5 προσαγωγές από την αστυνομία για την κατάρρευση του κτηρίου

14:29ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση 3χρονου Άγγελου: Ισόβια και πολυετείς καθείρξεις στη μητέρα και τον 44χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα: Εντοπίστηκαν οι 4 πιθανοί αγνοούμενοι - Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Αυτή η πολυκατοικία κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες και βίντεο σοκ από την κατάρρευση πολυκατοικίας

10:58LIFESTYLE

Αποχωρεί ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1 – Το επόμενο βήμα

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες εφιστά ο Μαρουσάκης - Έρχεται κύμα καταιγίδων

11:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Πόσο μεγάλος σεισμός μπορεί να γίνει στην Ελλάδα

10:37LIFESTYLE

Από κουμπάρες... δύο ξένες: Ο λόγος που η Βάσω Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή μέρα - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως και τις 10 Ιουλίου

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Live - Κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα - Δείτε εικόνα από το σημείο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κάμερα κατέγραψε τα νεκρά αδελφάκια να παίζουν μέσα στο αυτοκίνητο - Έμειναν κλειδωμένα για πάνω από τρεις ώρες

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: 5 προσαγωγές από την αστυνομία για την κατάρρευση του κτηρίου

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τη βιντεοσκόπησα γιατί είναι στέλεχος της ΝΔ»: Ζωή εκτός ελέγχου στη Βουλή κατά τη συζήτηση για άρση ασυλίας της - «Σκυφτοί» οι βουλευτές της ΝΔ, ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου «δεν έχει τσίπα»

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε κτήριο στα Πετράλωνα - Πληροφορίες για μία αγνοούμενη - ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική επί τόπου

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης όρθιος στον Ευαγγελισμό: Το «ευχαριστώ» του υφυπουργού στους γιατρούς και το μήνυμά του «η επιστήμη σώζει ζωές»

14:29ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση 3χρονου Άγγελου: Ισόβια και πολυετείς καθείρξεις στη μητέρα και τον 44χρονο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μυλωνάκης: Βίντεο από τον διοικητή του Ευαγγελισμού για την επίσκεψή του στο νοσοκομείο

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Κάτω Πετράλωνα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ