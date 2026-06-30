Μυλωνάκης: Βίντεο από τον διοικητή του Ευαγγελισμού για την επίσκεψή του στο νοσοκομείο

Snapshot Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, επισκέφτηκε τον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό μετά την ανάρρωσή του από ανεύρυσμα.

Ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, δημοσίευσε στο TikTok στιγμιότυπα από την επίσκεψη, χαρακτηρίζοντας τον Μυλωνάκη «νικητή».

Στην επίσκεψη βρέθηκαν επίσης η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου και η διευθύντρια ΜΕΘ Αναστασία Κοτανίδου.

Στην ανάρτησή του, ο Μυλωνάκης τόνισε την αξία της επιστήμης, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς το προσωπικό, την οικογένειά του και όσους τον στήριξαν. Snapshot powered by AI

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε στον λογαριασμό του στο TikTok ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, με αφορμή την επίσκεψη του Γιώργου Μυλωνάκη στο νοσοκομείο, έπειτα από την πολυήμερη νοσηλεία του, αφού υπέστη ανεύρυσμα.

Στο βίντεο που ανέβασε ο κ. Γρηγορόπουλος, φαίνεται μία selfie φωτογραφία που έβγαλε με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, στην οποία έγραψε «Γύρισε νικητής!», ενώ στη συνέχεια στο βίντεο φαίνεται η είσοδος του κ. Μυλωνάκη στην πτέρυγα του νοσοκομείου, όπου τον υποδέχτηκαν ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Συγκινητικές στιγμές στη ΜΕΘ, καθώς ο υφυπουργός επέστρεψε να ευχαριστήσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκε δίπλα του στις δύσκολες στιγμές που πέρασε», έγραψε επιπλέον ο διοικητής του Ευαγγελισμού.

Το «ευχαριστώ» στους γιατρούς και το μήνυμα του Γιώργου Μυλωνάκη

Εμφανώς αδυνατισμένος, αλλά χαμογελαστός, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την πολύμηνη περιπέτεια υγείας του, στο πλαίσιο της οποίας νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

Δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο σπίτι του και αφού είχε νοσηλευτεί για δύο μήνες στον Ευαγγελισμό και σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, έπειτα από το ανεύρυσμα που υπέστη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, θέλησε να ευχαριστήσει σήμερα γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για τη σταθεροποίηση της υγείας του και τη θεραπεία του.

Δίπλα του, βρισκόταν η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, καθώς και η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και διευθύντρια ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, Αναστασία Κοτανίδου. Στη φωτογραφία που ανέβασε, εκτός από ιατρούς και νοσηλευτές που πόζαραν μαζί του, βρισκόταν και ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας.

Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».

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