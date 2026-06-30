Μυλωνάκης: Όρθιος στον Ευαγγελισμό - Το «ευχαριστώ» στους γιατρούς και το μήνυμά του

Snapshot Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης επισκέφθηκε τον «Ευαγγελισμό», όπου νοσηλεύτηκε λόγω ανευρύσματος.

Ευχαρίστησε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την αφοσίωση και τη φροντίδα που του παρείχαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Τόνισε τη σημασία της επιστήμης, της ανθρωπιάς, της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων υγείας.

Εκφράζει ευγνωμοσύνη προς την οικογένειά του και τους φίλους που τον στήριξαν ψυχολογικά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του.

Υπογραμμίζει ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Snapshot powered by AI

Εμφανώς αδυνατισμένος, αλλά χαμογελαστός, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την πολύμηνη περιπέτεια υγείας του, στο πλαίσιο της οποίας νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

Δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο σπίτι του και αφού είχε νοσηλευτεί για δύο μήνες στον Ευαγγελισμό και σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, έπειτα από το ανεύρυσμα που υπέστη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, θέλησε να ευχαριστήσει σήμερα γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για τη σταθεροποίηση της υγείας του και τη θεραπεία του.

Δίπλα του, βρισκόταν η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, καθώς και η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και διευθύντρια ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, Αναστασία Κοτανίδου. Στη φωτογραφία που ανέβασε, εκτός από ιατρούς και νοσηλευτές που πόζαραν μαζί του, βρισκόταν και ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας.

Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».

Ανάρτηση στο TikTok για την επίσκεψη του Γιώργου Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό έκανε και ο διοικητής του νοσοκομείου.

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