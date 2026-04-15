Σε σοβαρή κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης - Ο εμβολισμός και τα κρίσιμα 24ωρα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, το πρωί της Τετάρτης (15/04/2026). Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Το χρονικό

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συμμετείχε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τετάρτης, όταν έγειρε ξαφνικά το κεφάλι του και έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως σήμανε συναγερμός, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο κ. Μυλωνάκης διακομίσθηκε στον «Ευαγγελισμό», έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί υπέβαλαν τον υφυπουργό σε αλλεπάλληλες εξετάσεις και διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος και εγκεφαλική αιμορραγία. Αρχικά έγινε προσπάθεια αποσυμφόρησης του εγκεφάλου και αντιμετώπισης του ανευρύσματος φαρμακευτικά, στη συνέχεια όμως κρίθηκε απαραίτητος ο εμβολισμός.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως για τον εμβολισμό κλήθηκε από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ο Υπεύθυνος Μονάδας Εμβολισμών, «ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», Επικεφαλής του Τομέα Νευροακτινολογίας της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, Ευτύχιος Αρχοντάκης, με την ομάδα του. Ο εμβολισμός είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, που γίνεται με ψηφιακό αγγειογράφο, για την αποφυγή ανοιχτού χειρουργείου του εγκεφάλου. Τις περισσότερες φορές, ο εμβολισμός ανευρυσμάτων είναι επιτυχής, με πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών.

Ο εμβολισμός στον Γιώργο Μυλωνάκη ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στη συνέχεια εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται. Κρίσιμες για την πορεία της υγείας του κρίνονται οι επόμενες 48 ώρες.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου, το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέρει: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «έγινε εμβολισμός όντως, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, για λόγους ιατρικού απορρήτου».

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ» πρόσθεσε. Απαντώντας τι αναμένεται από εδώ και στο εξής για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο διοικητής του Ευαγγελισμού, τόνισε ότι «θα δείξουν τα επόμενα 24ωρα. Η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη βρέθηκε από τις πρώτες στιγμές ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ οι επισκέψεις υπουργών στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, για να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας του,συνεχίστηκαν μέχρι αργά το απόγευμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαπαναγιώτου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για τον Γιώργο Μυλωνάκη Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στον Realfm, για τη στιγμή της κατάρρευσης του κ. Μυλωνάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ».

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε επιστρέψει χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε βρεθεί για ολιγοήμερες διακοπές με την οικογένειά του, με αφορμή τις γιορτές του Πάσχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη ακριβώς ημέρα, ο υφυπουργός είχε προβεί σε δημόσια ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά Κύπριου δημοσιογράφου, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή σκευωρία» σε βάρος του με αφορμή την εμπλοκή του ονόματός του σε μυθιστορηματικού τύπου δημοσίευμα.

