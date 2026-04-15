Στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη Χατζηδάκης, Μαρινάκης, Θεοδωρικάκος, Κεραμέως

Στο πλευρό του πολλά κυβερνητικά στελέχη 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης,  Τάκης Θεοδωρικάκος και ο δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαπαναγιώτου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Μεγάλο το κύμα συμπαράστασης για τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Την πόρτα του νοσοκομείου περνούν το ένα μετά το άλλο κυβερνητικά στελέχη.

Πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο έφτασαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος πλαισιωμένοι, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Newsbomb, από τον δημοσιογράφο και σύμβουλο επικοινωνίας, Μπάμπη Παπαναγιώτου.

Παύλος Μαρινάκης
Θεοδωρικάκος

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Βασίλης Σπανάκης

Επίσης στο νοσοκομείο βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Χατζηδάκης
Νίκη Κεραμέως

Επίσης, στο νοσοκομείο βρέθηκαν και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

κυρανάκης
Θεμιστοκλέους

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση στην Εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
Μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, υποβλήθηκε σε κατεπείγουσα επέμβαση εμβολισμού για να σταματήσει η εγκεφαλική αιμορραγία από τη ρήξη του ανευρύσματος.
Στο νοσοκομείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για να ενημερωθούν για την κατάσταση του υφυπουργού.

Επιπλέον προκειμένου να συμπαρασταθεί στην σύζυγο του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μελισσαροπούλου, στο νοσοκομείο βρέθηκε και η γνωστή παρουσιάστρια, Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Τσιμτσιλή

Το ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού για τον Μυλωνάκη

Ο διοικητής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος είπε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα το πρωί περί τις 09:30 διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από έντονη αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κύριος Γεώργιος Μυλωνάκης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή κατάσταση του θεωρείται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Σε ερώτηση αν υποβλήθηκε σε εμβολισμό ο διοικητής του νοσοκομείου ανέφερε ότι «έγινε εμβολισμός όντως αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο για λόγους ιατρικού απορρήτου καταλαβαίνετε».

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ», εξήγησε ο Αναστάσιος Γρηγορόπουλος. Ερωτηθείς τι αναμένεται από εδώ και στο εξής για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη ο διοικητής του νοσοκομείου τόνισε ότι «θα δείξουν τα επόμενα 24ωρα. Η κατάσταση όπως σας είπα είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Υποβλήθηκε σε εμβολισμό

Ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης και νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν σε συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως μετά τη διακομιδή του, υποβλήθηκε σε σειρά επειγουσών απεικονιστικών εξετάσεων, οι οποίες αποκάλυψαν ότι είχε υποστεί ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, που οδήγησε σε εγκεφαλική αιμορραγία.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία, το ιατρικό επιτελείο προχώρησε σε κατεπείγουσα επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος.

Πρόκειται για ενδοαγγειακή μέθοδο κατά την οποία προωθείται καθετήρας μέχρι το σημείο της ρήξης προκειμένου να αποκλειστεί το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
