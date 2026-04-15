Χατζηδάκης για Μυλωνάκη: «Είμαστε συγκλονισμένοι, γιατί συνέβη μπροστά μας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για ενημέρωση και υποστήριξη.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έπειτα από ρήξη ανευρύσματος.

Εκφράζοντας την αγωνία αλλά και τη συναισθηματική φόρτιση των συνεργατών του, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν εντός του Μεγάρου Μαξίμου.

«Είμαστε συγκλονισμένοι, γιατί συνέβη μπροστά μας, την ώρα του πρωινού καφέ. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια και ζωή, πατέρας δύο παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας πως κάθε επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του κ. Μυλωνάκη θα εκδίδεται αποκλειστικά από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Στο πλευρό του στενού του συνεργάτη από την πρώτη στιγμή βρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μετέβη εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» για να ενημερωθεί από τους θεράποντες ιατρούς, ενώ παρών στο νοσοκομείο είναι και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού για τον Μυλωνάκη

Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη χαρακτηρίζουν οι θεράποντες ιατροί την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη που υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα και νοσηλεύεται στην Εντατική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος είπε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα το πρωί περί τις 09:30 διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από έντονη αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κύριος Γεώργιος Μυλωνάκης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή κατάσταση του θεωρείται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Σε ερώτηση αν υποβλήθηκε σε εμβολισμό ο διοικητής του νοσοκομείου ανέφερε ότι «έγινε εμβολισμός όντως αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο για λόγους ιατρικού απορρήτου καταλαβαίνετε».

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ», εξήγησε ο Αναστάσιος Γρηγορόπουλος. Ερωτηθείς τι αναμένεται από εδώ και στο εξής για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη ο διοικητής του νοσοκομείου τόνισε ότι «θα δείξουν τα επόμενα 24ωρα. Η κατάσταση όπως σας είπα είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Υποβλήθηκε σε εμβολισμό

Ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης και νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν σε συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως μετά τη διακομιδή του, υποβλήθηκε σε σειρά επειγουσών απεικονιστικών εξετάσεων, οι οποίες αποκάλυψαν ότι είχε υποστεί ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, που οδήγησε σε εγκεφαλική αιμορραγία.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία, το ιατρικό επιτελείο προχώρησε σε κατεπείγουσα επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος.

Πρόκειται για ενδοαγγειακή μέθοδο κατά την οποία προωθείται καθετήρας μέχρι το σημείο της ρήξης προκειμένου να αποκλειστεί το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος.

