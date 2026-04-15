Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Πρώιμα συμπτώματα και τι πρέπει να συμβεί αμέσως

Ο ξαφνικός πονοκέφαλος που δεν πρέπει ποτέ να αγνοηθεί είναι ένα βασικό προειδοποιητικό σημάδι εγκεφαλικού ανευρύσματος.

  • Η ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου εκδηλώνεται με ξαφνικό, έντονο πονοκέφαλο και απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση για την αποφυγή μόνιμης βλάβης ή θανάτου.
  • Πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν ξαφνικό πόνο κεφαλής, ναυτία, δυσκαμψία αυχένα και ευαισθησία στο φως.
  • Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων έκτακτης ανάγκης όπως απώλεια συνείδησης ή νευρολογικές διαταραχές, η άμεση κλήση των πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητη.
  • Η γρήγορη θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο επαναιμορραγίας, εγκεφαλικού οιδήματος και άλλων σοβαρών επιπλοκών.
  • Παράγοντες κινδύνου είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, το οικογενειακό ιστορικό και κάποιες γενετικές παθήσεις, αλλά η ρήξη μπορεί να συμβεί και χωρίς προειδοποίηση.
Μια ρήξη σε ανεύρυσμα εγκεφάλου εκδηλώνεται κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση, αλλά όταν εμφανίζονται συμπτώματα, είναι ξαφνικά, σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή. Η αναγνώριση αυτών των πρώιμων σημαδιών μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Η ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος είναι μια από τις λίγες ιατρικά επείγουσες καταστάσεις, όπου το κάθε λεπτό πραγματικά έχει σημασία και η άμεση κινητοποίηση είναι κρίσιμη.

Τι είναι η ρήξη σε ανεύρυσμα εγκεφάλου

Εμφανίζεται όταν μια εξασθενημένη περιοχή σε ένα τοίχωμα αιμοφόρου αγγείου στον εγκέφαλο σκάει/ανοίγει, προκαλώντας αιμορραγία στον περιβάλλοντα χώρο.

Αυτή η αιμορραγία (υποαραχνοειδής) αυξάνει γρήγορα την πίεση μέσα στο κρανίο, διαταράσσοντας την κανονική λειτουργία του εγκεφάλου. Χωρίς κατεπείγουσα θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο.

Ποια είναι τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια ρήξης;

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ένας ξαφνικός, εξαιρετικά οξύς πονοκέφαλος, που συχνά περιγράφεται ως «ο χειρότερος πονοκέφαλος στη ζωή» του ασθενούς που τον βιώνει.

Αυτός ο πόνος συνήθως φτάνει σε μέγιστη ένταση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μπορεί να συνοδεύεται από άλλα νευρολογικά συμπτώματα.

Συνήθη πρώιμα σημάδια:

  • Ξαφνικός, ακραία επώδυνος πονοκέφαλος
  • Ναυτία και έμετος
  • Δυσκαμψία στον αυχένα
  • Οπτική ευαισθησία στο φως

Αυτά τα συμπτώματα αντανακλούν τον ερεθισμό που προκαλείται από τη διαρροή αίματος στον εγκέφαλο.

Ποια συμπτώματα υποδηλώνουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης;

Καθώς η αιμορραγία εξελίσσεται, τα συμπτώματα μπορούν να επιδεινωθούν γρήγορα και να σηματοδοτήσουν μια κρίσιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Απώλεια συνείδησης ή υπερβολική υπνηλία
  • Σύγχυση ή δυσκολία στην ομιλία
  • Θολή ή διπλή όραση
  • Κρίση επιληπτικού τύπου
  • Αδυναμία ή μούδιασμα, συχνά στην μία πλευρά του σώματος

Σε αυτό το στάδιο, ο εγκέφαλος βρίσκεται υπό σημαντική πίεση και ο κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης είναι υψηλός.

Υπάρχουν σημάδια τις ημέρες πριν από την ρήξη;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια μικρή αρχική διαρροή μπορεί να συμβεί ημέρες ή εβδομάδες πριν από μια πλήρη ρήξη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει:

  • Έναν ξαφνικό αλλά λιγότερο έντονο πονοκέφαλο
  • Πόνο στα μάτια ή αλλαγές στην όραση
  • Πτώση βλεφάρων

Ωστόσο, πολλά ανευρύσματα σπάνε χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, γι' αυτό και τα ξαφνικά συμπτώματα δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Τι πρέπει να γίνει άμεσα

Μια πιθανή ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος χρήζει άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα:

  • Καλέστε αμέσως τις Πρώτες βοήθειες (166)
  • Μην περιμένετε να βελτιωθούν τα συμπτώματα
  • Αποφύγετε να οδηγήσετε μόνοι σας, αλλά η ταχεία μεταφορά με ασθενοφόρο είναι απαραίτητη

Η έγκαιρη παρέμβαση επιτρέπει στους γιατρούς να:

  • ελέγξουν την αιμορραγία
  • μειώσουν την πίεση στον εγκέφαλο
  • προλάβουν μια δευτερεύουσα αιμορραγία, η οποία συχνά είναι θανατηφόρα

Γιατί είναι τόσο σημαντική η ταχεία θεραπεία;

Επειδή οι επιπλοκές μπορούν να κλιμακωθούν μέσα σε λίγα λεπτά έως ώρες. Μετά τη ρήξη, οι κύριοι κίνδυνοι είναι:

  • Επαναιμορραγία (ειδικά εντός των πρώτων 24 ωρών)
  • Οίδημα εγκεφάλου (αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση)
  • Μειωμένη ροή αίματος στον εγκεφαλικό ιστό

Η άμεση θεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση και μειώνει την μακροχρόνια αναπηρία.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ορισμένοι παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα σχηματισμού και ρήξης ανευρύσματος, όπως:

  • Υψηλή αρτηριακή πίεση
  • Κάπνισμα
  • Οικογενειακό ιστορικό ανευρυσμάτων
  • Ορισμένες γενετικές παθήσεις
  • Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Αν και αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο, η ρήξη μπορεί να συμβεί απροσδόκητα και σε άτομα χωρίς γνωστούς παράγοντες κινδύνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο γρήγορα εμφανίζονται τα συμπτώματα ενός ρήγματος ανευρύσματος εγκεφάλου;

Συνήθως εμφανίζονται ξαφνικά και φτάνουν στη μέγιστη ένταση μέσα σε δευτερόλεπτα έως λεπτά.

Μπορεί ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου να επουλωθεί μόνο του μετά από ρήξη;

Όχι. Μια ρήξη απαιτεί άμεση ιατρική περίθαλψη και δεν μπορεί να υποχωρήσει χωρίς παρέμβαση.

Ποιο είναι το ποσοστό επιβίωσης μετά από ρήξη ανευρύσματος;

Τα αποτελέσματα ποικίλλουν, αλλά η ταχεία θεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση και μειώνει τις επιπλοκές.

Συμπέρασμα

Ένα ρήγμα ανευρύσματος εγκεφάλου είναι μια από τις πιο επείγουσες ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Χαρακτηρίζεται από έναν ξαφνικό και συντριπτικό πονοκέφαλο, που ακολουθείται από ταχεία νευρολογική επιδείνωση. Η αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων και η άμεση δράση μπορούν να σώσουν ζωές.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:26ANNOUNCEMENTS

Το Μαζί για το Παιδί συγκέντρωσε 2.500 είδη πρώτης ανάγκης για παιδιά σε φορείς παιδικής προστασίας

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Block 2: Live η τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ ζητεί την παραίτηση του προέδρου - «Θα απομακρυνθούν όλες οι μαριονέτες του Όρμπαν»

13:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σέρφερ ψάρεψε μέσα σε πλήθος καρχαρίων - «Ήταν περικυκλωμένος» - Δείτε βίντεο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα απήγαγε και μαχαίρωσε 3χρονο - Την πυροβόλησε θανάσιμα η αστυνομία

13:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Γιγαντιαίο πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% το 2025 – Ανοίγει ο δρόμος για μέτρα στήριξης

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Θα αποτύχουν οποιεσδήποτε προσπάθειες να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ανθρωποειδές ρομπότ κυνηγάει και διώχνει αγριογούρουνα - Το απίστευτο βίντεο

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 μετά το θάνατο της Μυρτούς - Είχαν κρύψει το κινητό της 19χρονης

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Δεσμεύεται για περαιτέρω προμήθεια πετρελαίου στην Κούβα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βίντεο με τη στιγμή που γενναίος λυκειάρχης εξουδετερώνει ένοπλο μέσα στο σχολείο

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Πρώιμα συμπτώματα και τι πρέπει να συμβεί αμέσως

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι για να λάβουν το voucher των €300

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος με όριο ταχύτητας που θα ελέγχεται από AI

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο της Μυρτούς

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

12:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών» - Τι ισχυρίζονται οι 3 κατηγορούμενοι

12:12LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Η πρώτη δήλωση μετά το τέλος της συνεργασίας με την Χριστοπούλου - «Με την Έλενα είναι όλα καλά»

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη - Μαρινάκη για τις σπουδές του Μακάριου Λαζαρίδη: «Επιλέξατε πάλι το ψέμα»

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Στις 27 Απριλίου ξεκινάει επίσκεψη στις ΗΠΑ - Θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 μετά το θάνατο της Μυρτούς - Είχαν κρύψει το κινητό της 19χρονης

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

12:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών» - Τι ισχυρίζονται οι 3 κατηγορούμενοι

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Πρώιμα συμπτώματα και τι πρέπει να συμβεί αμέσως

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που διαρρήκτες εισβάλουν σε σπίτι

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

10:08LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν γνωρίζει τον θάνατο του συντρόφου της - Οι πληροφορίες για την υγεία της

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης εκτάκτως στον Ευαγγελισμό με ανεύρυσμα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαστρονομικός καυγάς Ελλάδας – Τουρκίας: Μαλώνουν για την προέλευση του πατσά

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο της Μυρτούς

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ