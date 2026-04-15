Γιώργος Μυλωνάκης: Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αποχώρησε από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Λίγο μετά τις 12:00 το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου αποχώρησε από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε βρεθεί για να ενημερωθεί προσωπικά για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

01 04 Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πηγή: Χάρης Γκίκας 02 04 Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πηγή: Χάρης Γκίκας 03 04 Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πηγή: Χάρης Γκίκας 04 04 Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πηγή: Χάρης Γκίκας

Ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική του «Ευαγγελισμού», οπού νοσηλεύεται με εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη βρίσκονται επίσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Διαβάστε επίσης