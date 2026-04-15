Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του
Στο πλάι του υφυπουργού ο πρωθυπουργός
Στην Εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός νοσηλεύεται με εγκεφαλικό ανεύρυσμα , ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Στο πλευρό του βρίσκεται από τις πρώτες στιγμές και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος λίγο μετά τις 11 βρέθηκε στον Ευαγγελισμό για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του.
Στο νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη βρίσκονται επίσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.
