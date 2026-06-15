Μπιάνκα Σενσόρι: Με μάσκα γάτας και διάφανο φόρεμα στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ - Η νέα της εμφάνιση
Η 31χρονη σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο για ακόμη μία φορά
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- Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε τολμηρή εμφάνιση με διάφανο φόρεμα και μαύρη μάσκα γάτας σε βραδινή έξοδο με τον Κάνιε Γουέστ στην Τιφλίδα της Γεωργίας.
- Η Σενσόρι προώθησε το νέο μουσικό βίντεο του Κάνιε Γουέστ για το τραγούδι «Gemini Season», στο οποίο εμφανίζεται με λευκό σατέν κορμάκι.
- Η κοινή τους παρουσίαση συνέβη λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση της Σενσόρι στο Instagram που υποστήριζε το έργο του Κάνιε Γουέστ.
- Η Μπιάνκα Σενσόρι έχει συχνά απασχολήσει τα μέσα με τις ιδιαίτερες και τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές της, όπως εμφανίσεις με μεταλλικά και διαστημικά κορμάκια.
Βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν στην Τιφλίδα της Γεωργίας, ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι,με την 31χρονη να τραβά για ακόμη μία φορά τα βλέμματα με την τολμηρή της εμφάνιση.
Το μοντέλο και αρχιτέκτονας εμφανίστηκε στο Cafe Stamba φορώντας ένα διάφανο φόρεμα με φτερά, συνδυάζοντάς το με μαύρη μάσκα γάτας που κάλυπτε το πρόσωπό της. Το ιδιαίτερο outfit συμπλήρωναν ψηλοτάκουνα πέδιλα με φτερά.
Η 31χρονη Σενσόρι δεν πέρασε απαρατήρητη κατά την άφιξή της στον χώρο, με φωτογράφους να απαθανατίζουν κάθε της κίνηση.
Σε κάποια στιγμή της βραδιάς, αφαίρεσε τη μάσκα της καθώς αποχωρούσε από το σημείο μαζί με τον Κάνιε Γουέστ.
Η νέα συνεργασία με τον Κάνιε Γουέστ
Η κοινή τους εμφάνιση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση που έκανε η ίδια στο Instagram, προωθώντας το νέο μουσικό βίντεο του Κάνιε Γουέστ για το τραγούδι «Gemini Season».
Στο βίντεο, η Σενσόρι εμφανίζεται με λευκό σατέν κορμάκι συμμετέχοντας σε μια σειρά ιδιαίτερων σκηνών.
Συνεχίζει τις τολμηρές εμφανίσεις
Η Μπιάνκα Σενσόρι έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα διεθνή μέσα τους τελευταίους μήνες με τις ιδιαίτερες ενδυματολογικές επιλογές της.
Τον Απρίλιο είχε εμφανιστεί στο Chateau Marmont του Λος Άντζελες με μεταλλικό κορμάκι, ενώ τον επόμενο μήνα επέλεξε μια ασημί, εμπνευσμένη από τη διαστημική αισθητική, εμφάνιση με εφαρμοστή ολόσωμη φόρμα, καλσόν και πλατφόρμες.