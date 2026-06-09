Η Bianca Censori πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί το νέο προκλητικό βίντεο του Kanye West

Το νέο μουσικό teaser του Kanye West, που κυκλοφόρησε λίγες ώρες νωρίτερα, έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις με πρωταγωνίστρια την σύζυγό του, Bianca Censori.

To τραγούδι «Gemini Season», πρόκειται για ένα «δώρο γενεθλίων» της Bianca στον Κanye, καθώς ο καλλιτέχνης έκλεινε τα 49, την ημέρα που ανέβασε η σύζυγός του το βίντεο στο Instagram.

Είναι γραμμένο για εκείνη και στο βίντεο που κυκλοφόρησε, όλο το σκηνικό επικεντρώνεται στην ίδια και το προκλητικό της ντύσιμο.

Η Censori έχει σκηνοθετήσει και το βιντεάκι, στο οποίο εμφανίζεται καθισμένη σε σκαμπό μπροστά από μία αγελάδα, φορώντας προκλητικά εσώρουχα. Πίσω το φόντο δείχνει ένα φυσικό τοπίο με βουνοκορφές, ενώ η ίδια έχει τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσιδάκια, σκηνικό που παραπέμπει σε βουκολική ιστορία.

Ενώ στο τραγούδι ακούγεται ο Υe να λέει «θέλω να το κάνω kinky, νομίζω είναι όμορφη, νομίζω είναι έτοιμη», η Bianca γυρίζει προς την αγελάδα και ξεκινά να την αρμέγει, γεμίζοντας ένα γυάλινο μπουκάλι.

Στη συνέχεια εμφανίζεται και ο Kanye ο οποίος ρίχνει το γάλα πάνω της και στο αποκαλυπτικό ντεκολτέ που φορά.

https://www.instagram.com/reel/DZWNe8lMy9A/

Το κομμάτι πιθανότατα αποτελεί διαφημιστικό υλικό για την κυκλοφορία της επερχόμενης deluxe έκδοσης του δωδέκατου στούντιο άλμπουμ του, "BULLY", που θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου.

Το ζευγάρι έχει συνηθίσει το κοινό στις προκλητικές εμφανίσεις αλλά και δηλώσεις τους, ενθαρρύνοντας τα αρνητικά σχόλια αλλά και τους φανατικούς θαυμαστές του. Το βίντεο έχει σχολιαστεί έντονα, με πολλούς θαυμαστές να δηλώνουν ότι τους αρέσει, ενώ πολλοί επικριτές αποδοκιμάζουν τη σκηνοθεσία και το περιεχόμενο.

Το σίγουρο είναι ότι το ζευγάρι τραβάει για μία ακόμη φορά την προσοχή και καταφέρνει μία επιτυχημένη διαφήμιση της νέας του δουλειάς.

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