Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσε την είσοδο στον ράπερ Kanye West - Ποιους λόγους επικαλέσθηκε

Ο Kanye West, ο οποίος άλλαξε το όνομά του σε Ye το 2021, εμφανίζεται στο Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella στο Ίντιο της Καλιφόρνιας, στις 20 Απριλίου 2019.

Η βρετανική κυβέρνηση απέρριψε την αίτηση του Kanye West για είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάζοντας τέλος στις φήμες για την προγραμματισμένη εμφάνισή του ως headliner στο φετινό Wireless Festival στο Λονδίνο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο ράπερ υπέβαλε αίτηση μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Άδειας Ταξιδιού (ETA) μόλις χθες, όμως η απάντηση ήταν αρνητική. Η απόφαση ελήφθη με το σκεπτικό ότι η παρουσία του δεν θα ήταν επωφελής για το δημόσιο καλό, την ίδια ώρα που πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Keir Starmer, είχαν εκφράσει έντονη ανησυχία για την παρουσία του στη χώρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια σειρά αντισημιτικών και φιλοναζιστικών τοποθετήσεων του καλλιτέχνη, ο οποίος το 2025 κυκλοφόρησε μέχρι και τραγούδι με τίτλο "Heil Hitler". Όπως ανακοινώθηκε, η πίεση προς την κυβέρνηση εντάθηκε όταν μεγάλοι χορηγοί, όπως η Pepsi και η Diageo, απέσυραν τη στήριξή τους από το φεστιβάλ λόγω της συμμετοχής του West.

Κι όμως, ο διοργανωτής του Wireless, Melvin Benn, προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να υπερασπιστεί την απόφαση για το booking, κάνοντας λόγο για «δεύτερες ευκαιρίες» και «συγχώρεση».

Παρά την πρόσφατη δημόσια συγγνώμη του West μέσω ολοσέλιδης καταχώρησης στην Wall Street Journal, όπου απέδωσε τη συμπεριφορά του στη διπολική διαταραχή, οι βρετανικές αρχές παρέμειναν αμετάκλητες. Η απόφαση αυτή θεωρείται οριστική, καθώς η υπουργός Εσωτερικών Shabana Mahmood είχε δεχθεί επίσημα αιτήματα από βουλευτές και εβραϊκές οργανώσεις να εμποδίσει το ταξίδι του ράπερ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί σε βρετανικό έδαφος από το 2015.

