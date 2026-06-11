Ο εφιάλτης κάθε γονέα: Παππούς παρέλαβε λάθος παιδί από παιδικό σταθμό και κανείς δεν το αντιλήφθηκε

Snapshot Μία μητέρα στη Μεγάλη Βρετανία ενημερώθηκε ότι η δίχρονη κόρη της παραλήφθηκε κατά λάθος από τον παππού άλλου παιδιού σε παιδικό σταθμό.

Το παιδί βρέθηκε εκτός σταθμού για περίπου 10 λεπτά πριν επιστρέψει με ασφάλεια, προκαλώντας ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας της δομής.

Ο παππούς που παρέλαβε το κοριτσάκι, ήταν εγκεκριμένο πρόσωπο παραλαβής για άλλο παιδί και είχε περάσει όλους τους ελέγχους ασφαλείας.

Ο παιδικός σταθμός ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, έλαβε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές.

Η μητέρα αποφάσισε να μη στείλει ξανά το παιδί της στον συγκεκριμένο σταθμό και να το φροντίζει η ίδια στο εξής. Snapshot powered by AI

Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε μία μητέρα στη Μεγάλη Βρετανία, όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από τον παιδικό σταθμό της κόρης της και ενημερώθηκε ότι το παιδί της είχε παραληφθεί κατά λάθος από άλλον κηδεμόνα.

Το δίχρονο κοριτσάκι βρέθηκε για λίγα λεπτά μακριά από τον σταθμό, προκαλώντας πανικό στην οικογένεια και σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας της δομής.

Η Τζόντι Ράιλι από το Φόρμπι (παραθαλάσσια κωμόπολη του Μερσεϊσάιντ στη βορειοδυτική Αγγλία) εργαζόταν σε κοντινή καφετέρια το μεσημέρι της Τετάρτης (10/06), όταν ενημερώθηκε από τον παιδικό σταθμό Kids Planet Crosby, όπου φοιτά η δίχρονη κόρη της, Ρόζι ΜακΝτόναλντ.

«Το τηλέφωνό μου χτύπησε γύρω στις 14:20. Η υπάλληλος δυσκολευόταν να μου εξηγήσει τι είχε συμβεί, αλλά τελικά μου είπε ότι κάποιος είχε παραλάβει τη Ρόζι και πως το περιστατικό βρισκόταν υπό διερεύνηση», ανέφερε η μητέρα στη Liverpool Echo.

Όπως ανέφερε, οι υπεύθυνοι την ενημέρωσαν λίγο αργότερα ότι το παιδί είχε επιστρέψει με ασφάλεια στον σταθμό. «Από εκεί και πέρα όλα ήταν θολά, έπαθα κρίση πανικού και προσπαθούσα να ηρεμήσω για να πάω να την πάρω. Ένα τέτοιο τηλεφώνημα είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού», αποκάλυψε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, ο παππούς ενός άλλου παιδιού παρέλαβε κατά λάθος τη Ρόζι ενώ κοιμόταν και απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο για τουλάχιστον 10 λεπτά, μέχρι να γίνει αντιληπτό το λάθος.

«Η Ρόζι ξυπνά εύκολα όταν τη σηκώνουν αγκαλιά. Προσπαθώ ακόμη να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη, γιατί τίποτα δεν βγάζει νόημα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατάφερε να περάσει δύο πόρτες ασφαλείας, να περάσει μέσα στην αίθουσα των νηπίων, να πάρει το παιδί μου και να φύγει χωρίς κανείς να αντιληφθεί ότι δεν ήταν η εγγονή του», τόνισε.

Η γυναίκα και ο σύντροφός της, Γκάρι ΜακΝτόναλντ, παραλαμβάνουν συνήθως την κόρη τους είτε στις 15:00, είτε στις 17:00. Όπως εξήγησε, για την είσοδο στον σταθμό χρησιμοποιείται σύστημα αναγνώρισης προσώπου, ενώ, οι γονείς πρέπει να χτυπήσουν την πόρτα της αίθουσας για να παραλάβουν το παιδί τους.

«Περνάς μπροστά από το γραφείο και το προσωπικό σου λέει πού βρίσκεται το παιδί σου. Η εγγονή του συγκεκριμένου άνδρα βρισκόταν, απ’ ό,τι μου είπαν, στον κήπο του σταθμού. Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσε να φύγει με τη Ρόζι χωρίς κανείς να τον σταματήσει ή να ελέγξει ποιο παιδί παραλάμβανε», προσέθεσε.

Όταν η μητέρα έφτασε στον σταθμό, η Ρόζι είχε ήδη επιστρέψει. «Όταν την έφεραν κοντά μου, φώναζε “μαμά” και με αγκάλιασε σφιχτά. Φαινόταν ξεκάθαρα ότι είχε καταλάβει πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Είναι πολύ δεμένη μαζί μας και σίγουρα δεν ήταν μία ευχάριστη εμπειρία για εκείνη», υπογράμμισε η Τζόντι.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις και αναρωτιέται πώς συνέβη το περιστατικό. «Το προσωπικό ήταν σοκαρισμένο και απολογούνταν συνεχώς, αλλά δεν μπορούσε να μου εξηγήσει τι είχε πάει στραβά. Τη στιγμή εκείνη ήμουν ακόμη σε πανικό. Το μόνο που ήθελα, ήταν να δω το παιδί μου», περιγράφει.

Όπως ανέφερε, η σκέψη ότι η κόρη της είχε χαθεί έστω και για λίγα λεπτά, την έχει επηρεάσει βαθιά. «Δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου το βράδυ. Όσο περισσότερο επεξεργάζομαι όσα συνέβησαν, τόσο περισσότερα ερωτήματα έχω», τόνισε.

Η μητέρα ξεκαθάρισε ότι η Ρόζι δεν θα επιστρέψει στον συγκεκριμένο παιδικό σταθμό και ότι θα την φροντίζει εκείνη στο εξής.

Αργότερα, εκπρόσωπος του Kids Planet επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι το παιδί παραδόθηκε κατά λάθος σε παππού που ήταν γνωστός στο προσωπικό, είχε περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας και ήταν εγκεκριμένο πρόσωπο παραλαβής για άλλο παιδί του σταθμού. Όπως υποστήριξε, η Ρόζι επέστρεψε με ασφάλεια μέσα σε λίγα λεπτά και ο σταθμός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις οικογένειες που επηρεάστηκαν από το συμβάν.

Παράλληλα, έχει αρχίσει πλήρης εσωτερική έρευνα, έχουν ληφθεί άμεσα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένων της Ofsted και του Local Authority Designated Officer.

«Η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών που φροντίζουμε, αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας. Αντιμετωπίζουμε το πρωτοφανές αυτό περιστατικό με απόλυτη σοβαρότητα», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχολιασμός όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.