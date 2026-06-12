Χαλκιδική: Απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία «Ακρωτήρι» - Έσπασε αγωγός λυμάτων

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλύσης και απολύμανσης (χλωρίωσης) της περιοχής.

Newsbomb

Χαλκιδική: Απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία «Ακρωτήρι» - Έσπασε αγωγός λυμάτων
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» της κοινότητας Πευκοχωρίου ανακοίνωσε ο δήμος Κασσάνδρας στην Χαλκιδική, λόγω διαρροής λυμάτων μετά από θραύση αγωγού.

Ο δήμος επισημαίνει ότι το πρωί της Πέμπτης, 11 Ιουνίου, διαπιστώθηκε θραύση στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων Φ225 του Πευκοχωρίου.

Από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα συνεργεία του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Μετά την επέμβαση των συνεργείων η διαρροή διακόπηκε άμεσα και η αποκατάσταση της βλάβης ολοκληρώθηκε.

Παράλληλα, επισημαίνει ο δήμος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλύσης και απολύμανσης (χλωρίωσης) της περιοχής.

Ενημερώθηκαν άμεσα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες δειγματοληψίες και οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» της κοινότητας Πευκοχωρίου, σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης, έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Τέλος, ο δήμος Κασσάνδρας υπογραμμίζει πως «έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση του περιστατικού».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δωρεάν για νέους έως 24 ετών η μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς

02:21ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δεύτερη δολοφονία δημοσιογράφου από την αρχή του χρόνου

01:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία «Ακρωτήρι» - Έσπασε αγωγός λυμάτων

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαγόρευσε σε δεξαμενόπλοιο να μπει στα Στενά του Ορμούζ

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Νταν Τζάρβις μετά την παραίτηση Χίλι

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Νετανιάχου με Τραμπ: Χαιρέτισε τους όρους που έθεσαν οι ΗΠΑ

00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0: Πάρτι στο «Αζτέκα» για τους διοργανωτές

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συγκίνησε πιτσιρικάς που συνόδευσε τη μητέρα του στην πίστα - Βίντεο

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού: Παππούς παρέλαβε λάθος παιδί από παιδικό σταθμό και κανείς δεν το αντιλήφθηκε

23:44LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα σε «ρυθμό» Μουντιάλ: Σχεδιάζει πάρτυ για να υποστηρίξει την πατρίδα της, Κολομβία

23:39ΥΓΕΙΑ

Γιατρός προειδοποιεί: Τα 2 «αθόρυβα» λάθη στο αεροπλάνο που μπορεί να καταστρέψουν το ταξίδι σου

23:34ΚΟΣΜΟΣ

«Πελάτης μου είναι ο Θεός»: Δείτε εκλπηκτικές φωτογραφίες από τα εγκαίνια της Sagrada Familia, του θαύματος αρχιτεκτονικής, που ολοκληρώθηκαν χτες

23:30TRAVEL

Το «μυστικό» για φθηνότερα ταξίδια: Πότε να κλείνεις ξενοδοχείο για να έχεις έκπτωση έως 40%

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργοδότης ζήτησε πίσω το δώρο Πάσχα λόγω λογιστικού λάθους

23:14LIFESTYLE

Δάκρυσε η Τζένιφερ Λόπεζ μιλώντας για τον πατέρα της: «Με βοήθησε να προχωρήσω μπροστά» - Η εξομολόγηση για το διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ

23:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πετρέλαιο: Πτώση της τιμής του κάτω από τα 90 δολάρια

23:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: Αν δεν υπάρξει πολιτικό σχέδιο που θα δώσει ελπίδα, μπορώ να αποσυρθώ από την πολιτική

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ νότια του Ηρακλείου Κρήτης

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ευρώπη ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο

22:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (14/6)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφος και ο πατέρας του

16:32ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

20:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες - Εκλογές 2027

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ευρώπη ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

01:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία «Ακρωτήρι» - Έσπασε αγωγός λυμάτων

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Flyover: Κλείνει για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

19:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μαγκουάιρ, Κούνια και Μπαϊντίρ στο «στόχαστρο» για υπερβολική ταχύτητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ