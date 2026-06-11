Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

Χιλιάδες δικαιούχοι αποκτούν δωρεάν βιβλία με επιταγής από τη ΔΥΠΑ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους
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  • Όπως όλα δείχνουν, η ΔΥΠΑ θα ενεργοποιήσει ξανά το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων, παρέχοντας δωρεάν βιβλία σε χιλιάδες πολίτες.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένοι στον e–ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ, καθώς και οι οικογένειές τους.
  • Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής επιταγής με ποσά που κυμαίνονται από 25 έως 150 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών.
  • Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια μέσω συστήματος μοριοδότησης.
  • Τα voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά λογοτεχνικών, παιδικών, ξενόγλωσσων, επιστημονικών βιβλίων και σχολικού υλικού εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
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Το βιβλίο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα «εργαλεία» γνώσης, πνευματικής καλλιέργειας και ανάπτυξης. Κάθε σελίδα ανοίγει νέους ορίζοντες, ενισχύει τη φαντασία, καλλιεργεί την κριτική σκέψη και προσφέρει μία σημαντική «ανάσα» από την απαιτητική ρουτίνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΥΠΑ αναμένεται να ενεργοποιήσει κι εφέτος το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να αποκτήσουν εκδόσεις της επιλογής τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η δράση, η οποία έχει γνωρίσει σημαντική ανταπόκριση τα προηγούμενα χρόνια, στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας όσο και στη στήριξη της αγοράς βιβλίου.

Αν και η επίσημη πρόσκληση δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, όλα δείχνουν ότι το πρόγραμμα θα ακολουθήσει τη δομή των προηγούμενων κύκλων. Οι αιτήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Στο πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας.
  • Ασφαλισμένοι στον e–ΕΦΚΑ που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ανεργίας.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα οριστούν στην πρόσκληση.

Ωφελούμενα μέλη θεωρούνται επίσης οι σύζυγοι και τα προστατευόμενα τέκνα των δικαιούχων, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το συνολικό ύψος της ενίσχυσης για τις οικογένειες.

Η αξία του voucher

Η οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται μέσω ψηφιακής επιταγής (voucher), που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, τα ποσά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

  • Για ένα μέλος: 25 ευρώ.
  • Δύο μέλη: 50 ευρώ.
  • Τέσσερα μέλη: 100 ευρώ.
  • Για έξι μέλη: έως 150 ευρώ.

Η τελική επιλογή των ωφελουμένων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος μοριοδότησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως το οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών, την οικογενειακή κατάσταση, τυχόν ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκεια της ανεργίας.

Τι μπορεί να αγοράσει ο δικαιούχος

Οι επιταγές θα δίνουν τη δυνατότητα αγοράς μιας ευρείας γκάμας εκδόσεων, μεταξύ των οποίων:

  • Λογοτεχνικά βιβλία.
  • Παιδικά και εφηβικά αναγνώσματα.
  • Ξενόγλωσσες εκδόσεις.
  • Επιστημονικά συγγράμματα.
  • Σχολικά βοηθήματα και εκπαιδευτικό υλικό.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εξαργυρώσουν το voucher εντός του χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από τη ΔΥΠΑ, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα χρήσης της επιταγής.

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