Κρήτη: Συγκίνησε πιτσιρικάς που συνόδευσε τη μητέρα του στην πίστα - Βίντεο

Η αποθέωση από τους χρήστες του διαδικτύου για τον χορό μαμάς και γιου

Newsbomb

Κρήτη: Συγκίνησε πιτσιρικάς που συνόδευσε τη μητέρα του στην πίστα - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Μια πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε σε κέντρο διασκέδασης με τους πρωταγωνιστές μια μητέρα και τον γιο της.

Σε κάποια στιγμή η μητέρα σηκώθηκε να χορέψει στην πίστα αλλά δεν ήταν μόνη της, αφού συνοδευόταν από τον μικρό γιο της, ο οποίος και τράβηξε τα βλέμματα πάνω του.

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