La Sagrada Familia: Όσα έγιναν στα εγκαίνια, 144 χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής της

Σε μία φαντασμαγορική τελετή παρουσιάσθηκε το όραμα του Άντονι Γκαουντί μετά από 144 χρόνια

Ελένη Ευστρατίου

La Sagrada Familia: Όσα έγιναν στα εγκαίνια, 144 χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής της

AP Photo/Emilio Morenatti

AP
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  • Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη εγκαινιάστηκε επίσημα στις 10 Ιουνίου τον πάπα Λέοντα IV μετά από 144 χρόνια κατασκευής.
  • Ο τελευταίος πύργος, ο Πύργος του Ιησού ύψους 172,5 μέτρων, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και καθιστά την εκκλησία την υψηλότερη στον κόσμο.
  • Η κατασκευή της εκκλησίας ξεκίνησε το 1882 με σχέδια γοτθικού ρυθμού, αλλά από το 1883 ο Άντονι Γκαουντί ανέλαβε το έργο με πιο σύνθετα και πρωτότυπα σχέδια.
  • Η εκκλησία υπέστη ζημιές και απώλεια αρχικών σχεδίων κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο, αλλά οι εργασίες συνεχίστηκαν βασιζόμενες σε διασωθέν υλικό και σχέδια.
  • Στην τελετή παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, ενώ ο πάπας τόνισε τον συμβολισμό της εκκλησίας και καταδίκασε τον πόλεμο, επισκεπτόμενος επίσης τον τάφο του Γκαουντί.
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Μετά από 144 χρόνια, ο εμβληματικός ναός της Sagrada Familia εγκαινιάσθηκε παρουσία του πάπα Λέοντα ΙΔ', στη Βαρκελώνη.

Παρουσία υψηλών καλεσμένων και χιλιάδων πιστών, ο ιερός ναός γιόρτασε την ολοκλήρωση των εξωτερικών εργασιών του την ημέρα που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τον θάνατο του αρχιτέκτονα που τον σχεδίασε, Άντονι Γκαουντί, το 1883.

Ωστόσο, τον περασμένο Φεβρουάριο τοποθετήθηκε ο 18ος και τελευταίος πύργος του ναού, ο Πύργος του Ιησού, με ύψος 172,5 μέτρα, κάτι που μετατρέπει την εκκλησία στην υψηλότερη του κόσμου. Ο πύργος εγκανιάστηκε ακριβώς 100 χρόνια μετά τον θάνατο του Γκαουντί.

Η ιστορία του ναού

Η ιδέα για τον ναό ξεκίνησε το 1882 από τον αρχιτέκτονα Francisco de Paula del Villar. o οποίος ήθελε να δημιουργήσει μία εκκλησία γοτθικού ρυθμού, που ήταν το κυρίαρχο στυλ της εποχής, αφιερωμένη στην Αγία Οικογένεια. Μετά από έναν χρόνο, το έργο ανέλαβε ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας Γκαουντί, ο οποίος οραματίστηκε ένα λαμπρό αλλά και δύσκολο έργο.

Ο ίδιος δεν ήταν ιδιαίτερα βιαστικός στα σχέδιά του και χρειάστηκαν σχεδόν επτά χρόνια μέχρι να ολοκληρώσει τα πρώτα σκίτσα του εξωτερικού τμήματος της εκκλησίας. Στη συνέχεια, το σχέδιο ήταν τόσο περίπλοκο και με πολλές λεπτομερειες, που ήταν αδύνατον να κατασκευαστεί εύκολα. Μάλιστα, όταν τον ρωτούσαν για το πότε θα ολοκληρωθεί, ο ίδιος απαντούσε ότι «ο πελάτης μου δεν βιάζεται», εννοώντας τον Θεό.

barkelwnh-papas

AP Photo/Emilio Morenatti

AP

Το 1926 ο Γκαουντί σκοτώνεται από τραμ που τον παρέσυρε στο δρόμο του για την εκκλησία και έτσι το έργο αναλαμβάνει ο Domènec Sugranyes. Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου η εκκλησία βανδαλίζεται το 1936, με τα σχέδια του Γκαουντί να καίγονται μαζί με το έως τότε έργο. Ευτυχώς, ορισμένα σκίτσα μπόρεσαν να διασωθούν από το εργαστήριό του, ενώ το ήδη δημοσιευμένο υλικό μπόρεσε να βοηθήσει τους επόμενους αρχιτέκτονες να συνεχίσουν την κατασκευή της εκκλησίας.

Τον Μάρτιο του 2020 οι εργασίες σταμάτησαν εξαιτίας την πανδημίας και συνεχίστηκαν μετά από περίπου έξι μήνες με την κατασκευή του δεύτερου υψηλότερου πύργου, της Παρθένου Μαρίας, ύψους 138 μέτρων. Ακόμη περισσότερες εργασίες του εξωτερικού τμήματος ολοκληρώθηκαν τα επόμενα χρόνια και η εμβληματική εκκλησία που διαθέτει τεράστια λεπτομέρεια, υψηλή αρχιτεκτονική και πρωτοτυπία, ολοκληρώθηκε εξωτερικά.

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Basilica Sagrada Familia

Pep Daude

Ο πάπας Λέων ΙΔ'

Η τελετή των εγκαινίων ήταν μαγευτική. Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν προκειμένου να απολαύσουν το θέαμα αλλά και να ακούσουν τον Πάπα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο βασιλιάς Φελίπε με τη σύζυγό του, βασίλισσα Λετίθια και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Spain-Pope

AP Photo/Alessandra Tarantino

AP

«Σήμερα, η Βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια μας καλωσορίζει σε αυτή την όμορφη πόλη, ανοίγοντας τις πόρτες της σαν αγκάλες για να προσκαλέσει όλους σε αυτό το θυσιαστήριο, ώστε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού που μας κάνει μια οικογένεια αγαπημένη από τον Κύριο, που τρέφεται από τη δική Του ζωή στην Ευχαριστία», δήλωσε ο Πάπας στην ομιλία του.

Πρόσθεσε ότι το έργο της Βασιλικής μας θυμίζει τον δρόμο που μας έδειξε ο Χριστός, ο οποίος «δεν τελειώνει ποτέ». Πρόσθεσε επίσης και ένα σημαντικό σχόλιο για τον πόλεμο, αναφέροντας πως «ο Ιησούς δεν θα ήθελε ποτέ να δολοφονούμε αθώους» και ότι «όποιος είναι πραγματικά Χριστιανός δεν μπορεί να στηρίζει τον πόλεμο».

Πριν από τη λειτουργία, ο Πάπας επισκέφτηκε τον τάφο του Γκαουντί, τον επονομαζόμενο και ως «αρχιτέκτονα του Θεού» και άναψε ένα κεράκι. Μετά την προσευχή της τελετής, μια φωτεινή παράσταση πρόβαλε το πρόσωπο του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί στον ουρανό πάνω από την καταλανική πρωτεύουσα και άναψαν πολλά πυροτεχνήματα.

varkelwni-papas

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