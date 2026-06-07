Η Lego κυκλοφόρησε σετ της Σαγράδα Φαμίλια με 12.060 κομμάτια

Καθώς η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης ολοκληρώνεται έπειτα από 144 ολόκληρα χρόνια, η Lego ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει μια μινιατούρα της πιο γνωστής βασιλικής του κόσμου, το μεγαλύτερο σετ που έχει δημιουργηθεί ποτέ, με ...12.060 κομμάτια.

Το νέο σετ θα κυκλοφορήσει προς τιμήν του αρχιτέκτονα της Σαγράδα Φαμίλια, Αντόνι Γκαουντί, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 10 Ιουνίου του 1926, δηλαδή 100 χρόνια πριν.

Η μινιατούρα της Σαγράδα Φαμίλια, η οποία έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο φτάνοντας τα 162,91 μέτρα, θα έχει ύψος 62 εκατοστά και θα κοστίζει 799,99 δολάρια (περίπου 695 ευρώ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Lego.

To commemorate the centennial year of Spanish architect Antoni Gaudi's death, Danish toymaker Lego released the Architecture Sagrada Familia set, a model of the famed Barcelona church pic.twitter.com/6yChFfCwZc — Reuters (@Reuters) June 6, 2026

Όσοι θέλουν να αγοράσουν το σετ μπορούν να το προπαραγγείλουν, αλλά θα πρέπει να περιμένουν μέχρι την 1η Νοεμβρίου για να το αποκτήσουν.

«Στόχος μας ήταν να τιμήσουμε το όραμα του Γκαουντί με τον μέγιστο σεβασμό, αποτυπώνοντας τον ρυθμό της κατασκευής της βασιλικής, την εξαιρετική πολυπλοκότητα και φιλοδοξία της, και να μετατρέψουμε όλα αυτά σε μια καθηλωτική εμπειρία δόμησης για τους φαν», δήλωσε ο επικεφαλής σχεδιασμού της Lego, Rok Žgalin Kobe, σε δελτίο τύπου της εταιρείας.

Για δεκαετίες, η Σαγράδα Φαμίλια θεωρούνταν αδύνατο να χτιστεί, λόγω της αρχιτεκτονικής της πολυπλοκότητας της, αλλά και επειδή κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου του 1936-1939 τα σχέδια και μοντέλα του Γκαουντί για την βασιλική χάθηκαν. Έτσι, γενιές επισκεπτών έχουν συνηθίσει να βλέπουν γερανούς να περιβάλλουν το εργοτάξιο καθώς οι εργασίες συνεχίζονταν.

Αν και απομένουν ακόμη ορισμένες εργασίες, η βασιλική θεωρείται συμβολικά ολοκληρωμένη από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2026, με την ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού Χριστού. Ο Πάπας Λέων έχει προγραμματίσει να εγκαινιάσει τον πύργο την Τετάρτη — ακριβώς 100 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαουντί.