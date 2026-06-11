Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 24, 44, 28, 32, 9 και Τζόκερ ο αριθμός 6.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.